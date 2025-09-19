Alegra IA: El software contable que busca optimizar la eficiencia empresarial

En un mundo que avanza con grandes pasos hacia la modernización y optimización de labores, el sistema especializado en contabilidad inteligente para la gestión de las pequeñas y medianas empresas, Alegra, refuerza su compromiso de ofrecer herramientas digitales que simplifiquen las exigencias laborales.

A través de su evento “AlegraIA, la nueva era de la facturación y la contabilidad”, expusieron las nuevas herramientas de inteligencia artificial que ofrece el software, desde la conciliación bancaria con una foto, facturas por audio de WhatsApp e incluso simplificar reportes de contabilidad para una mejor comprensión.

“Tenemos más de 30 funcionalidades de inteligencia artificial para que el contador y las PYMES transformen cómo llevan su día a día, ganen tiempo, tengan mucha más energía y tiempo disponible para atender mejor a los clientes, para pensar en nuevos productos, para hacer crecer su negocio y entregarle la administración a este software”, explicó Jorge Soto, CEO de Alegra.

Estas funciones permitirán a los medianos y grandes contribuyentes realizar la facturación electrónica establecida por la Ley 32-23 acompañándolos en este proceso decisivo con herramientas que aseguran el cumplimiento de las normas y agilizar los procesos empresariales para una mayor competencia.

La legislación entrará en función este 15 de noviembre y servirá como método oficial para documentar transacciones comerciales en el país, con el objetivo de modernizar el sistema tributario, aumentar la transparencia y combatir la evasión fiscal.

Utilizada en otros países, la facturación electrónica es un mecanismo desconocido para República Dominicana; sin embargo, Alegra es conocida por ser una de las primeras empresas en prestar sus servicios para emitir este tipo de facturas.

Registrados de manera legal en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Soto aseguró que también son proveedores de la institución estatal, además de cubrir más de 225 mil usuarios nacionales, quienes emitieron más de 50 millones de facturas electrónicas por su plataforma.

Instalación

Por medio de su página web, el usuario crea una cuenta que le brindará 15 días gratis para usarlo. La misma página brinda asistencia para acompañar y explicar su uso tanto para contadores como para empresas medianas o pequeñas.