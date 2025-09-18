Grupo Velutini consolida liderazgo en construcción, comercio y turismo

El Grupo Velutini, presente en República Dominicana desde 2007 y con la plaza Blue Mall en 2010, tres años después de construcción y, más adelante el hotel JW Marriott, consolida su liderazgo en la construcción y el comercio del país donde lleva ya más de un millón de metros cuadrados construidos.

Con el Grupo Alfa desarrolla una torre de lujo en el sector Piantini de la capital, que alojará oficinas de lujo.

Sus inversiones, que hasta hace poco estuvieron a cargo de Luis Emilio Veluttini, fallecido recientemente, se concentran en el comercio, habitaciones y oficinas. El Grupo está a cargo de la familia Velutini, que se radicó en el país tras su llegada desde Venezuela, afirmó Emiliana Velutini de Fajardo, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Actualmente, los hijos Velutini: Luis Emilio, Emiliana y Daniela, están al frente del Grupo.

Velutini afirma que en el ámbito comercial también se incluye a Blue Mall Punta Cana, desarrollado junto con el Grupo Rainieri en ese complejo turístico.

En el caso de la construcción de proyectos habitacioneales se incluyen viviendas principales, viviendas vacacionales y de bajo costo. En este segmento hay 600,000 metros cuadrados de construcción. De igual modo, hay otros proyectos de lujo en Santo Domingo y en el vacacional Cap Cana, entre ellos Ocean 21 y Villas Marina Cap Cana.

En Puerto Plata operan Green One Puerto Plata, Green One Playa Dorada, en sociedad con la familia Selman, además de 100 villas y cuatro torres de apartamentos. Como grupo, en Venezuela se centraban en áreas de oficinas de desarrollo de habitaciones.

En República Dominicana comenzaron primero por comercio y en la construcción de habitaciones en lugar de oficinas.

“Si bien de Venezuela veníamos con una experiencia muy fuerte en oficinas de lujo, aquí comenzamos primero por comercio, luego por habitaciones y finalmente fue que llegamos a las oficinas”, señaló. Otros dos desarrollos son Punta Cana Village, el Green One 1 y Green One 2, en su mayoría usados como segunda vivienda y también residencial habitual, porque es una mezcla de uso turístico y local.

En Bávaro hay cuatro desarrollos llamados Jardines de Pueblo Bávaro, 1, 2, 3 y 4, que son viviendas de bajo costo y con un gran enfoque porque tienen piscina, jardín, parque y columpios como áreas de disfrute.

El World Trade Center Santo Domingo, ubicado al lado de Blue Mall Santo Domingo, es el desarrollo más reciente y ya está en operación. Tiene dos torres de oficinas y dos torres de Apartha- hotel, con una mayor expansión de lujo.

El centro comercial Blue Mall, conocido como de una nueva generación, porque opera con un modelo de arrendamiento que permite operar los 365 días del año estando abiertas todas las franquicias y tiendas de marcas a la misma hora y también cerrar al mismo tiempo, es un modelo muy usado en Estados Unidos.

De acuerdo a Velutini las grandes marcas de lujo que están en Blue Mall son corporativas.

Ambicioso proyecto

El Grupo Velutini presentó el World Trade Center Santo Domingo, como un ambicioso proyecto que impulsará un nuevo ecosistema para los negocios, las relaciones comerciales e internacionales, el turismo, el intercambio de ideas y el entretenimiento en República Dominicana, explica en su portal, cuando fue presentada la obra en construcción a las autoridades dominicanas.

Dice que este es el proyecto más ambicioso del país, sumando a República Dominicana a la lista de más de 91 naciones pertenecientes a esta prestigiosa asociación, lo cual marca un antes y un después en el sector inmobiliario de proyectos de lujo.

World Trade Center Santo Domingo es un complejo de uso mixto, compuesto por BlueMall Santo Domingo, JW Marriott Santo Domingo y Torre Empresarial BlueMall, y nuevas edificaciones que estarán conformadas por la expansión de Blue Mall Santo Domingo; dos torres empresariales bajo la marca WTC y dos torres de apartahotel con los nombres BlueMall Luxury Suites y BlueMall Luxury Residences, dice el grupo empresarial en su portal.

Trayectoria

“Grupo Velutini es conocido por su respetable trayectoria en Venezuela a través del Fondo de Valores Inmobiliarios por más de 25 años, desarrollando complejos inmobiliarios de oficinas AAA y centros comerciales de última generación”, señala.

República Dominicana se sumó a la lista de más de 91 países pertenecientes a la asociación world trade center (WTC), entre ellos los más destacados en Latinoamérica son: México DF, Ciudad de Panamá, Sao Paulo, Medellín y Lima.