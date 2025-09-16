Comerciantes denuncian apagones, el dólar y aumento de productos ponen en riesgo sus negocios

Comerciantes minoristas denunciaron que enfrentan grandes pérdidas económicas que amenazan con llevar a la quiebra a sus pequeños negocios por factores externos de los cuales no tienen control.

La Confederación del Comercio de Provisiones y Mipymes de la República Dominicana (Confecomercio) reveló que las ventas en estos negocios disminuyeron entre un 30 % y 35 %, debido a los diversos desafíos que enfrentan en la actualidad, como la ola de apagones que azota al país.

"Ya prácticamente los colmados y pequeños supermercados no estábamos usando ni inversores ni plantas eléctricas. Hoy hemos tenido que, sin tener capital, proceder a instalar nuevamente todos estos mecanismos de subsistencia para mantener mínimamentes la energía", explicó Francis Mancebo, miembro de Confecomercio.

Acorde a sus declaraciones, los prolongados cortes de energía eléctrica se mantienen hasta por 10 y 12 horas, causándoles cuantiosas pérdidas. A esto le agregó el aumento de la delincuencia en los barrios que mantiene atemorizados a los comerciantes minoristas por los mismos apagones.

Entre otros factores, Gilberto Luna, presidente de la confederación, señaló el aumento del dólar, los productos de primera necesidad y el cierre desmedido de pequeños establecimientos comerciales en la descapitalización del sector, creando incrementos insostenibles en los costos operacionales.

Como solución, propuso, a través de la intervención del gobierno, un relanzamiento del sector comercial que haga frente a estas amenazas y proteja a los pequeños comerciantes.

Tasa de cambio permanente

Acerca de la reciente visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país y sus propuestas de una reforma fiscal y eliminar los subsidios del sector eléctrico, Ricardo Rosario, dirigente comercial, refirió que antes de considerar estas propuestas lo más oportuno es asegurar una tasa de cambio permanente para los sectores productivos, donde mantendrá estabilidad al alza de precios.

"Si la tasa está estable, porque eso es transversal a los productos que se importan, tanto las materias primas como los productos terminados, entonces ya creo que, independientemente de la receta del fondo,entiendo que hay que organizar la tasa y hay que impulsar de manera uniforme a todos los sectores que generan empleo en este país", sostuvo.

Avisó que el sector detallista se encuentra en la amenaza de perder alrededor de unos 5,000 colmados por una competencia desleal de las grandes cadenas comerciales, que puede causar las pérdidas de cientos de empleos directos e indirectos.

Exhortó a la regularización para la entrada de estas grandes cadenas y no "matar a la gallina de huevos de oro".