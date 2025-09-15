Abinader sobre precio del dólar: “Eso está en el día de hoy bajo control”

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este lunes que el precio del dólar está “bajo control” en la actualidad.

Al responder preguntas de periodistas durante LA Semanal, el mandatario afirmó que el dólar “ha disminuido en 100 puntos”, añadiendo que la compra de esta moneda rondaba, en promedio, los RD$ 62.40.

“El dólar ya ha disminuido en 100 puntos, creo que la compra estaba entre 62.40 promedio, o sea que había reducido en 100 puntos y parece que va a reducir más, por lo tanto eso está en el día de hoy bajo control”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de Estado ocurren una semana después de que el Banco Central de República Dominicana (BCRD) anunciara que buscaría contener el alza del dólar con la presentación de un paquete de medidas ante la Junta Monetaria.

Banco Central buscará frenar el alza del dólar Lea también

En aquel entonces, la entidad financiera indicó que el aumento de la tasa del dólar obedece a una situación temporal, añadiendo que el precio del dólar está dentro de la programación monetaria y que República Dominicana no tiene problemas estructurales.

El viernes el sistema financiero cerró operaciones de hasta RD$ 64.05 por un dólar para servicios de transferencia. El promedio del precio de la divisa estadounidense en las cuentas del Banco Central era de RD$ 63.36.

El pasado viernes 5 el sistema financiero cerró operaciones de hasta RD$ 64.05 por un dólar para servicios de transferencia. El promedio del precio de la divisa estadounidense en las cuentas del Banco Central era de RD$ 63.36.