Exportaciones alcanzaron récord histórico de US$9,485.1 millones; impulsan economía

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), informó que las exportaciones de mercancías alcanzaron un récord histórico de US$9,485.1 millones durante el período enero–agosto 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 10.4% en comparación con el mismo período de 2024.

De los principales productos exportados en enero–agosto de 2025, el oro en bruto lideró con US$1,383.0 millones, equivalente al 14.6% del total exportado. Le siguieron los instrumentos y aparatos médicos con US$831.9 millones (8.7%) y los cigarros puros con US$656.6 millones (6.9%). También se destacó el cacao en grano, que registró un crecimiento absoluto de US$191.3 millones en comparación con 2024.

En cuanto al comportamiento por régimen, las exportaciones nacionales totalizaron US$3,482.1 millones en el período enero–agosto, evidenciando un crecimiento de 33.7% respecto a 2024. Las zonas francas aportaron US$5,786.4 millones, consolidándose como motor del comercio exterior dominicano.

“Estos resultados confirman el impacto positivo de la política nacional de fomento a las exportaciones, en la que la articulación público-privada, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta exportable se han consolidado como pilares fundamentales para el crecimiento económico y la proyección internacional de la República Dominicana”, destacó Riveiro.

En términos específicos, en agosto las exportaciones registraron un valor de US$1,234.7 millones, equivalente a un incremento interanual de 11%. Este dinamismo estuvo impulsado por el crecimiento en productos clave como oro en bruto (+US$82.0 millones), cacao en grano (+US$14.1 millones), tabaco en rama (+US$8.5 millones) y barras de hierro (+US$6.6 millones).

Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de la República Dominicana, con exportaciones que alcanzaron los US$584.5 millones, lo que equivale al 47.3% del total. Le siguieron India, con un notable desempeño de US$163.7 millones y un crecimiento interanual de 64.2%, y Haití, que registró exportaciones por US$108.7 millones, reflejando un incremento de 42.3%.

De manera particular, en el mes de agosto, el régimen nacional reportó exportaciones por US$481.2 millones, lo que significó un alza interanual de 39.4%. A su vez, las zonas francas registraron exportaciones por US$728.6 millones, admisión temporal US$18.2 millones, en tanto que las reexportaciones ascendieron a US$6.7 millones.

La nota de prensa señaló que este desempeño reafirma que el comercio exterior se ha consolidado como uno de los motores estratégicos de la economía dominicana, generador de empleos, divisas y mayores oportunidades para nuestra gente. Cada cifra refleja el esfuerzo conjunto del sector público y privado por mantener la competitividad del país en un entorno internacional dinámico y retador.