Nuevas generaciones se muestran más interesadas en la educación financiera

La encuesta trimestral de TransUnion en República Dominicana, Estudio Consumer Pulse, realizada durante los meses de mayo-junio 2025, demuestra los diferentes cambios que los consumidores han experimentado en sus finanzas personales al analizar los patrones de comportamiento de las generaciones y sus dinámicas respecto a los ingresos, deudas e historial crediticio.

Explicado por su Country Manager, Danilda Almánzar, en el caso de las nuevas generaciones hay un interés mayor de conocer y actualizarse en educación financiera, llevando incluso un monitoreo constante de su historial crediticio.

Con un 82% de los consumidores dominicanos encuestados, estos consideran que el monitoreo del crédito es al menos moderadamente importante, y casi la mitad (49%) dijo que revisa su crédito al menos una vez al mes.

Los Millennials (29 a 44 años) y la Generación Z (18 a 28 años), un 84%, se mostraron más propensos a considerar importante el monitoreo del crédito, y la Generación Z registró el porcentaje más alto (60%) de consumidores que revisan su reporte de crédito al menos mensualmente.

Entre las razones más comunes, presentaron intentar mejorar su puntaje de crédito (39%), protegerse contra el fraude (32%) y conocer ofertas de crédito a las que podrían calificar (22%).

Aunque no aclara por qué las demás generaciones todavía no valoran la importancia de tener acceso a su score crediticio, Almánzar sostuvo que las generaciones entrantes mantienen una educación modernizada para saber si tienen acceso a préstamos bancarios, nuevos créditos y productos financieros con mejores condiciones.

Brecha generacional crediticia

Por otro lado, el estudio percibió algunas diferencias generacionales en los patrones de comportamiento crediticio, donde la generación X (45 a 60 años) tiene mayores oportunidades de crédito en la banca formal porque ya han ascendido a posiciones laborales con mejores ingresos.

“Es una generación que ya tiene mucha más experiencia en términos de crédito y lo que es el crédito”, señaló la líder en áreas comerciales, mientras que los millennial se visualizan más optimistas sobre la economía y la flexibilidad laboral, manteniendo una tendencia más informal, haciéndolos sentir que los créditos formales no se ajustan a sus necesidades financieras.

Para la generación Z el panorama pinta diferente, pues poseen menos experiencia y oportunidades laborales, expresando que tienen un menor acceso a los cupos de crédito entre todas las generaciones.

Si bien estos factores podrían significar indicadores de riesgo, cuando la cultura nacional se basa en la informalidad del crédito, la apuesta está por la bancarización formal gracias a estrategias digitales como las fintech que permiten un acceso instantáneo al crédito del usuario.

“Lo que se apuesta es que, a medida que estas generaciones van creciendo, el acceso al crédito por temas educativos, por tema de accesibilidad y cercanía, que es lo que ofrecen todos los temas digitales, haya más acceso al crédito formal”, indicó.

A medida que se incremente la experiencia digital en el mercado financiero, las generaciones posteriores se interesarán e incluirán en la bancarización, accediendo a financiamientos más importantes y seguros.

Miedo al fraude

Pese a las brechas generacionales, un 29% de los encuestados indicó estar preocupado por el robo de identidad, el 25% expresó inquietudes sobre amenazas de ciberseguridad y otro 25% mencionó el costo de los servicios de internet.

Las amenazas cibernéticas que más preocuparon a los consumidores encuestados fueron el robo de identidad (48%), el fraude con tarjetas de crédito o pagos (46%) y las filtraciones de datos (34%).

En el segundo trimestre de 2025, el 21% de los consumidores señaló haber sido objeto de intentos de fraude por internet, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto, pero sin convertirse en víctimas en los últimos tres meses. Otro 11% indicó que sí fue víctima de alguno de estos esquemas. Un tercio (34%) de los encuestados de la Generación Z y el 35% de los hogares de altos ingresos indicaron haber sido objeto o víctimas de fraude digital en los últimos tres meses.

Los esquemas más comunes reportados fueron las estafas de dinero o tarjetas de regalo (26%), estafas de terceros en sitios de comercio electrónico legítimos (26%), vishing o llamadas telefónicas fraudulentas (24%), smishing o mensajes de texto fraudulentos (22%) y robo o cargos fraudulentos con tarjeta de crédito (20%).

Atentos a estas amenazas de seguridad, la experta en la industria bancaria y financiera afirmó que los bancos y demás entidades realizan fortalecimientos de su estructura contra el fraude.

Algunas de las soluciones, aplicadas por la institución, están en validar la identidad y el riesgo del dispositivo donde se realiza la transacción, además de verificar datos de entrada como correos y teléfonos.

Inversiones orientadas cada vez más a mitigar estos fraudes demuestran una preocupación relevante para evitar que la sociedad deje de ser víctima de estas estafas y muestre más confianza a la hora de acercarse a estas entidades.