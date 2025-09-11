Las construcciones privadas cayeron más de un 44% en 2024, en República Dominicana

Las construcciones privadas en República Dominicana disminuyeron notablemente en 2024, según el anuario “Estadísticas Económicas 2024” de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El Gobierno aprobó 1,531 licencias con un valor tasado de RD$81,496.7, y cerró con una disminución de 26.5%, equivalente a RD$29,400,000 .

De las 1,531 licencias para la construcción al sector privado, otorgadas por el Ministerio de la Viviendas, el 57.0% correspondió a edificios de apartamentos y el 15.7% para la construcción de viviendas.

Construcciones privadasONE

“Este sector contiene las actividades de construcción privada en general, tanto en edificaciones como en obras civiles, incluyendo las obras de nuevas modificaciones, las ampliaciones, reformas y construcciones de carácter personal. Comprende viviendas unifamiliares y multifamiliares, edificios de oficinas, almacenes, edificios de servicios, entre otros tipos de edificaciones” resalta.

La distribución geográfica para obras la encabezan en la provincia Santo Domingo (23.3%); el Distrito Nacional (20.6%), Santiago el 16.9% y La Altagracia con 15.9%.

Menos casas y apartamentos construidos

Las construcciones con licencias del sector privado alcanzaron las 5,258, lo que representó, según el anuario, una disminución del 44.3% en comparación con el año 2023, de las cuales el 40.8% correspondió a apartamentos (incluidos los turísticos habitacionales), el 25.7% comercios y viviendas y el 23.8% de viviendas.

Construcciones tasadasONE

El 26.4% de las construcciones con licencias fueron en la provincia Santo domingo, el 25.4% en La Altagracia y el 16.5% en Sánchez Ramírez.

Metros construidos

El compendio estadísticos resalta que el área total de construcción con licencias del sector privado ascendió a 5,356,758.4 m2, de los cuales el 39.1% se ubica en Santo Domingo.

El área destinada a construcciones de apartamentos fue de 3,686,864.2 m2 , equivalente al 68.8% del área total autorizada.

El Gobierno aprobó 1,531 licenciasONE