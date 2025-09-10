Exigen controlar precios de la canasta básica familiar ante alza del dólar

Ante el preocupante aumento de la tasa del dólar y el precio de los productos básicos de la canasta familiar en el país, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) instó al Estado dominicano a ejercer su función regularizadora como solución a la crisis y a las autoridades monetarias en esforzarse a buscar una salida.

La directora de la entidad, Altagracia Paulino, explicó que aun cuando las autoridades sostengan que estos acontecimientos se deban a factores externos, la realidad es otra.

“Las autoridades alegan que son factores externos; nosotros creemos que no, porque un factor externo que siempre incide aquí son los combustibles y el petróleo está bajito. Si hay un factor externo que ha estado estable es el petróleo, entonces es interno lo que está pasando”, denunció.

Por esta razón, sugirió intervenir en los precios de productos básicos como el pollo, arroz y habichuela para garantizar que la población tenga acceso a los alimentos esenciales.

Mencionó el reciente informe de agosto del Banco Central, donde los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos exhibieron tasa de inflación correspondiente a cada grupo.

Según la documentación, el 0.67% corresponden al quintil 1, el 0.74% al quintil 2 y el 0.69% al quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.78 % y 0.59 %, respectivamente.

Con estos datos, Paulino subrayó que el impacto es mayor hacia las personas de escasos recursos, atentando contra su seguridad alimentaria.

“Si esta situación continúa, yo creo que debe haber ciertos niveles de control, por lo menos fijar precios a los artículos de la canasta básica”, sentenció, comparando que en tiempos de pandemia por el COVID-19 algunos países de América Latina congelaron los precios de los artículos básicos.

Seguirá aumentando

Como solución para reactivar la economía dominicana, Leonel Rivas, miembro de la entidad, sugirió que, para frenar el alza del dólar, en la administración tributaria debe aumentar la tasa de interés con el propósito de reducir la circulación de pesos y la búsqueda de dólares.

Agregó además que la política fiscal juega un papel importante con la reorientación de la calidad del gasto donde, a su consideración, hay que redefinirlo y evaluar aquellos gastos que sí son necesarios para brindar una mayor calidad.

“Se debe reducir y mejorar la calidad del gasto, y reorientar un mayor gasto en capital o inversiones en infraestructuras públicas”, sostuvo.