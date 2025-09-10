“Comercio agentico”: La revolución de la IA en las compras digitales

El avance de la inteligencia artificial (IA) en las compras digitales es una transformación irremediable lista para revolucionar lo que conocemos en este campo con el propósito de brindar una experiencia personalizada a los usuarios, mejorando la eficiencia y satisfacción del cliente.

En una entrevista al LISTÍN DIARIO, el vicepresidente de Productos de Visa para el Caribe y Centroamérica, Rodrigo Barros de Paula, explicó cómo la IA evoluciona el mundo de las compras digitales y el proceso de adaptación que tiene el ser humano con las nuevas tecnologías y su comportamiento de compra.

Describiendo hitos claves en la evolución del comercio digital, como la primera transacción en línea registrada en el 1994 hasta la primera transacción por un datáfono en el 2008, señaló cómo estos hechos demostraron la capacidad de transformación del comercio y un preludio para la llegada del comercio agentico como la nueva forma de realizar compras que la institución impulsa.

Este moderno sistema integrará un nuevo intermediario al proceso de compra y venta donde se involucran en un principio al comerciante y la entidad bancaria. Este nuevo enlace está definido como un agente fomentado por las grandes compañías como OpenAI, Microsoft y Google.

“Todos ellos están invirtiendo para crear a este agente, este asistente personal, para que pueda mejorar la vida de las personas, de aquel que quiera comprar o de aquel que quiere vender”, sostuvo, al tiempo que detallaba cómo el uso de la IA mejoraría el entendimiento en el proceso de compraventa con predicciones más acertadas a través del aprendizaje y el comportamiento del usuario.

Aclaró que, para garantizar la seguridad y confianza de las partes involucradas, están creando una infraestructura segura con tokens programables, autenticación biométrica y la experiencia del pago totalmente virtual. Todo esto permitirá que los datos suministrados sean los que el consumidor decida y solo Visa tendrá acceso a ellos.

Intelligent Commerce

Con sus más de 25 años de experiencia en la industria de servicios financieros y pagos digitales, Barros aseguró que este nuevo sistema garantizará una conexión más rápida, sencilla y segura entre quienes quieren vender y comprar en el mundo de las compras digitales y la inteligencia artificial.

“Esto alimenta a la gente, le permite a la gente con la capacidad de procesamiento, con todo más que tiene de datos disponibles, para direccionar una oferta mucho más individualizada y customizada para los intereses”, manifestó.

Con este nuevo sistema, se redefinen las reglas del juego donde se involucra al comerciante, el agente y la entidad bancaria con las responsabilidades asignadas, con un ecosistema más visible en las transacciones.

Aunque aclaró que están en fase de prueba y aún no tienen una fecha oficial de lanzamiento, sí afirmó que están bastante adelantados en conversaciones e interacciones para traer este formato al mercado vislumbrando una revolución digital