Promipyme lanza “EmprendeLab” para jóvenes emprendedores interesados en poner su negocio

El Consejo Nacional de Apoyo y Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) anunció la segunda versión de “EmpredeLab”, una propuesta que busca impulsar el emprendimiento joven en el país.

Esta segunda entrega para emprendedores contará con una inversión de US$ 15 mil como capital semilla multilateral.

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, detalló que esta actividad se realizará los días 29 y 30 de septiembre en el Hotel Sheraton, próximo a la avenida George Washington.

“Nos encontramos agradecidos de que en República Dominicana exista un ecosistema innovador que está prácticamente en todo el territorio nacional… Hemos invitado a todas las instituciones de educación superior que previamente la subdirección de desarrollo empresarial ha visitado y ha tenido actividades para motivar la participación en este 2025”, explicó Gómez Mazara.

Para participar en la segunda versión de EmprendeLab, los concursantes deben tener 18 años o más.

“Los chicos que están en la calle, que participan en este ecosistema innovador, también podrán participar en las cinco categorías que premiamos en EmprendeLab", agregó.

En las actividades participarán emprendedores del exterior que darán testimonio de cómo han sido exitosos en materia de emprendimiento.

Sobre las categorías a premiar

Cairo Arévalo, especialista en innovación, mencionó que durante la jornada de EmprendeLab se realizará la evaluación de ganadores para cinco categorías para impulsar las propuestas de los jóvenes emprendedores.

Las categorías son agrotech, comercio 4.0, tecno industria, software e industrias creativas.

Durante los días 29 y 30 estarán presentes inversionistas de Trinidad y Tobago para seleccionar la propuesta que llame su atención para realizar inversiones en esta.

Otra organización presente será la Unión Europea para brindar acompañamiento a los jóvenes emprendedores.

Los jóvenes que reciban el financiamiento en sus negocios estarán recibiendo acompañamiento técnico durante tres meses sobre el estado financiero.

En 2024, Promipyme, en su propuesta EmpredeLab, recibió más de 90 inscripciones.