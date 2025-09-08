El oro sobrepasará los 20,000 millones de pesos en ingresos fiscales

Durante los últimos meses, el oro se mantiene como el principal producto de exportación en la economía nacional, jugando un papel importante en las exportaciones y proyeccionesa superar los dos mil millones para este 2025.

Según informaciones que suministró el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, la participación de este mineral en los ingresos fiscales estará por encima de los 20,000 millones de pesos para este año, con un estimado de que sobrepasará los 30,000 millones de pesos.

Comparado con los valores estimados de inicio de año en el presupuesto, unos 12,000 millones, se estaría casi triplicando. Este crecimiento, impulsado por los altos precios del oro, se destaca como una fuente de ingresos para el presupuesto complementario del gobierno, posicionando el rol de la minería en la economía del país.

Bajo este panorama, el ministro sostuvo la importancia de continuar profundizando en estos aspectos, desde abordar la necesidad de continuar los procesos de “permisología” y trabajar de la mano con instituciones, como la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), para fortalecer y acelerar estos procesos.

“Estamos trabajando para que dentro de los próximos 30 a 60 días podamos depositar en el Congreso esta nueva legislación que ayude a fortalecer el sector, lo adapte a los nuevos tiempos y ayude a fortalecer la participación del Estado en todas estas actividades”, manifestó a los medios de comunicación.

Al destacar la necesidad de una nueva legislatura en el campo de la minería, mencionó que esta incluirá el tema de las tierras raras, donde el gobierno avanza constantemente en su investigación.