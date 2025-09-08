Gobierno asegura que se “están tomando medidas” para reactivar la economía

El presidente Luis Abinader aseguró que desde el Poder Ejecutivo se “están tomando las medidas” para reactivar la economía dominicana ante el desaceleramiento económico en el ritmo de crecimiento financiero del país.

“Estamos tomando las medidas de política fiscal, desde el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, conjuntamente de política monetaria para reactivar la economía. Esto es un fenómeno continental, o se puede decir mundial, donde ha habido una disminución del crecimiento económico por un nivel de incertidumbre por los cambios de la política económica y especialmente arancelaria de los Estados Unidos”, expresó el mandatario.

El dólar no subirá más

Abinader manifestó que, a su entender, la taza del dólar no subirá más, debido a la abundancia de esa moneda en la economía dominicana.

“No creo que se vaya a desplazar más, hay una abundancia de dólares en la economía, tenemos más dólares por turismo, más dólares por zona franca, más dólares por remesas y el Banco Central, como siempre lo ha hecho en caso de que haya algunas acciones que no sean producto de la realidad económica, pues actuaria”, argumentó el gobernante.

Actualmente el dólar se encuentra con un valor de compra de RD$ 63.36 y de RD$ 64.05 la venta; el mandatario manifestó que esa taza está dentro del rango proyectado para este 2025.