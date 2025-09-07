instrumentos
Tarjetas representan 65.3% del volumen de pagos, cheques solo el 1.5%
Innovaciones. Los avances tecnológicos en los instrumentos que ofrece el sistema financiero facilita a las personas opciones segura de pago sin tener que exponerse al manejo de efectivo.
El sistema de pago de la República Dominicana ha evolucionado de manera acelerada, cambiando el uso de efectivo por las tarjetas y el uso de cheques por las transferencias electrónicas.
Desde el 2014, se nota una espiral ascendente en el uso de tarjetas de débito y crédito, y en el pago de los subsidios que otorga el Gobierno a la población de escasos recursos. Sin embargo, las transferencias electrónicas, cuyo volumen de movimientos es menor al de las tarjetas, mueven mayor cantidad de recursos.
A julio de este año, se registró un volumen de 692,492,889 transacciones con los diferentes instrumentos de pago con que cuenta el sistema financiero abarcando un monto económico de RD$12,361,243.5 millones.
De estos, 452,104,641 transacciones se realizaron con tarjetas por un valor de RD$1,162,867.5 millones, lo que representa una participación en volumen de 65.3% y de 9.4% en valor económico. Mientras que las transferencias electrónicas de fondos registraron 223,784,544 transacciones por un valor de RD$9,672,163.4 millones, dejando ver un participación en volumen de 32.3% y en valor económico de 78.2%.
Las transferencias electrónicas de fondos están compuestas por débitos y créditos directos y pagos al instantes. Estos últimos muestran registros en el sistema a partir del 2014, con un volumen de 13,019 operaciones por RD$6,126.6 millones y a julio 2025, 23,967,017 operaciones y RD$ 2,932,289.3 millones. Estos datos incluyen las operaciones en cuentas en pesos y dólares.
En el caso del pago con cheques, los datos dejan ver una reducción sistemática en su uso, cayendo de movilizar el 18.7% del volumen de transacciones del sistema (53.1% de los recursos) al 1.5% a julio 2025 y solo el 12.3% del valor en pesos de los pagos que registra el sistema.
Prepagadas y subsidios
En los datos consolidados del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central se visualiza el uso de las tarjetas prepagadas y tarjetas para el pago de subsidios a partir del 2014, las primeras con un volumen de 1,322,710 transacciones y un valor de RD$2,182.4 millones, y las segundas, con un volumen de 25,731,309 operaciones y un monto de RD$12,996.1 millones.
Las tarjetas prepagadas reflejan una reducción progresiva en su uso de 1,322,710 en volumen al inicio, a 114,830 transacciones a julio de este año y lo contrario ocurre con las tarjetas de subsidios gubernamentales que su uso va en aumento, registrando en principio (2014) un volumen de 25,731,309 transacciones por valor de RD$12,996.1 millones y al cierre del 2024 alcanzaron un volumen de 40,538,514 operaciones en volumen y un monto de RD$41,584.6 millones.
Cuentas de pago
Al séptimo mes del 2025 y según la estadísticas del Banco Central , el sistema financiero registró 6,144,415 cuentas de pago electrónico por un valor de RD$7,341.1 millones.
La última tendencia son las billeteras digitales. En total, en el sistema financiero existian 1,654,256 tarjetas registradas en billeteras digitales, 995,526 de débito, 657,995 de crédito, y 735 prepagadas.
El sistema financiero dominicano se mantiene en constante evolución adaptándose a las exigencias del sector.