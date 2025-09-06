A junio de este año, unas 106,021 empresas cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social

Hasta junio de este año, unos 2,383,347 trabajadores cotizaban en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, realizando un total de 2,477,125 cotizaciones, exhibiendo un salario promedio cotizable de RD$37,572.82 y un 52.63% compuesto por hombres y 47.37% de mujeres.

El sector privado, representado por unas 106,021 empresas, reportó el 70.09% del total de cotizaciones, o sea un millón 736,318, un 2.74% más de las registradas en el Sistema Único de Información, Recaudo y Pago (SUIR) el año pasado.

El 74.91% de total de trabajadores que cotizaron en el sector privado corresponden al sector servicios con un salario promedio de RD$35,508.59; mientras, el 22.94% al comercio con RD$34,069.28, el 18.58 a otros servicios con RD$32,818.99, el 9.85% al sector de Hoteles, Bares y Restaurantes con RD$26,190.93, y un 4.71% pertenece al sector de Intermediación Financiera, Seguro y otros con RD$59,962.57.

El sector industrias con 382,656 trabajadores aportó unas 389,667 cotizaciones: 298,642 las de manufactura con salario promedio de RD$35,573; construcción unas 83,739 con RD$39,140.55; y Minas y Canteras con 7,286 cotizaciones y un salario promedio de RD$73,730.45.

En el caso del sector agropecuario, las aportaciones al SDSS alcanzaron solo a 42,991 cotizaciones de 42,077 trabajadores, entre los que se encuentran 20,117 dedicados a cultivos tradicionales con sueldos promedios de RD$26,044.52; unos 14,573 en la ganadería, la silvicultura y la pesca con RD$31,865.12; unos 5,551 que trabajan en la agropecuaria con pagos promedios de RD$26,170.76.

La mayor cantidad de cotizaciones en las empresas del sector privado corresponden a salarios cotizables De RD$15,000 a RD$30,000, seguido por salarios cotizables que oscilan de RD$30,000 a RD$50,000.

Sector público

En tanto, el sector público aportó 740,807 cotizaciones provenientes del sector público, unas 20,697 más que las registradas en 2024, lo que representa una 2.87%.

El 99.87% de trabajadores públicos corresponden al sector servicio con un salario cotizable de RD$42,152.57, y de estos, el 92.37% corresponden a la administración pública con RD$41,273.01, el 2.11% a la intermediación financiera, seguros y otras con RD$66,677.96; en los servicios de salud se registran 13,261 (1.79%) con RD$50,009.81 y el 1.5% responde a Otros Servicios con 11,091 cotizaciones y salario de RD$38,194.89.