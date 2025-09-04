Sector cervecero aporta cerca RD$63,500 millones en impuestos y 44,000 empleos directos e indirectos

La industria cervecera genera en el país más de 44,000 empleos directos e indirectos y contribuye con alrededor de RD$63,500 millones a la recaudación de impuestos, lo que representa un 5.4% de los ingresos tributarios nacionales.

El dato fue ofrecido por la Cervecería Nacional Dominicana a raíz de la celebración en agosto del Mes de la Cerveza y se fundamenta en el más reciente estudio "La huella económica global de la cerveza", elaborado por Oxford Economics y publicado este año.

Bajo el lema “No es cerveza. Es cultura”, la Cervecería celebró la fecha invitando a reconocer que detrás de cada brindis hay mucho más que una bebida, hay tradición, identidad y progreso.

Asimismo, la compañía destacó que la cerveza es parte esencial de la vida dominicana, no solo en celebraciones sino también como un sector productivo clave que está presente en la actividad económica que mueve miles de negocios, en los empleos que genera y en el orgullo de compartir un producto que forma parte de la cultura nacional.

“En Cervecería Nacional Dominicana, nuestro compromiso va más allá de producir cerveza, buscamos fortalecer la industria local, apoyar la innovación y garantizar que cada proyecto genere un impacto positivo para el país. Cada acción que emprendemos refleja nuestra visión de contribuir al desarrollo sostenible, crear oportunidades y mantener la cerveza como un referente de identidad y progreso nacional”, afirmó Fabián Suárez, presidente de CND.