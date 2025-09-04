Impuestos Internos reduce a tres días entrega de la primera placa

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció la reducción a solo tres días del tiempo de entrega de la primera placa de vehículos de motor, indicando que para lograrlo se debe cumplir con todos los requisitos.

El director general de la institución, Luis Valdez Veras, al inaugurar las oficinas administrativas del Departamento de Vehículos de Motor en el Malecón Center, calificó como una hazaña este logro que dijo superó sus expectativas iniciales.

“Hoy, los ciudadanos reciben su primera placa en solo tres días, lo que refleja que cuando combinamos innovación tecnológica, compromiso institucional y un equipo dedicado, se pueden alcanzar resultados extraordinarios”, afirmó Valdez.

El funcionario también encabezó la remodelación del Centro Personalizado de Vehículos de Motor en la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este. Estas mejoras buscan ofrecer un servicio más ágil y ampliar la capacidad de atención a los contribuyentes.

“Si esto no es eficiencia, no sé cómo se mide la eficiencia”, dijo Valdez, subrayando que el objetivo no es solo agilizar los procesos, sino también garantizar condiciones dignas de trabajo para los colaboradores. “Un colaborador satisfecho es clave para una atención eficiente al público”, añadió.

Las obras representan una inversión de RD$25 millones y forman parte de un plan de modernización institucional que, en los últimos dos años, ha renovado 68 oficinas en todo el país.

Entre los cambios destacan la actualización de equipos tecnológicos, mejoras en climatización, mobiliario, pintura y espacios comunes.

Valdez adelantó que Santo Domingo Este contará próximamente con un Centro Personalizado de Vehículos de Motor, similar a los que ya operan en Malecón Center y Plaza Luperón, para facilitar los trámites a los residentes de esa zona.

Los actos de inauguración contaron con la presencia de autoridades locales, representantes comunitarios y colaboradores de la DGII, reforzando el compromiso de la institución con la innovación y la eficiencia en el servicio público.