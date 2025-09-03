Resaltan crecimiento de las exportaciones a nivel nacional

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, expuso que las exportaciones dominicanas representan la principal fuente de moneda para la economía dominicana, superando las actividades turísticas y de remesas para el país.

Mediante una conferencia magistral en un hotel de la ciudad, presentó el aumento exponencial de las cifras en exportación, comparando que tan solo en el año 2019 el promedio de exportación mensual rondaba entre 700 y 800 millones de dólares, pero a día de hoy el promedio está entre 1200 y 1300 millones de dólares.

“Siendo nosotros la misma gente, teniendo el mismo terreno, teniendo la misma capacidad productiva, hemos crecido un 70% de nuestras exportaciones en estos últimos años”, resaltó.

Para él, factores que contribuyeron a este notable cambio fueron transformar la cadena logística regional con estrategias como la de una alianza público-privada para modernizar el sistema portuario o la agilización en el proceso de compras públicas.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Karel Castillo, informó que tan solo entre los meses de enero hasta julio las exportaciones dominicanas superaron los 8,000 millones de dólares con un crecimiento de 30.4% en el régimen nacional.

Con la apertura de nuevos mercados como la India y el fortalecimiento de relaciones con Canadá y China, la exportación no solo se concentrará en aumentar cifras, sino también en impulsar empleos, generar divisas y afianzar la competencia global en el país.

transformación tecnológica

Lovaton explicó que se han realizado más de 700 cambios tecnológicos de sistema para mejorar la facilitación, aumentar controles y recaudaciones, permitiendo cosas tan simples como un servicio disponible todo el tiempo en la aplicación de mensajería instantánea “WhatsApp” para los contribuyentes.

Más de 70 servicios fueron automatizados en la plataforma web para agilizar los procesos aduaneros, permitiendo que los usuarios no necesiten trasladarse a las oficinas de la Dirección General de Aduanas para depositar los papeles.