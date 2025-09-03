Más de 90 empresas de 10 países participarán en Expo Acero 2025

Unas 93 empresas de 10 países de la región han confirmado su participación este viernes, 5 de septiembre, en la tercera edición de Expo Acero Santiago 2025, será inaugurada con la asistencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La expo feria, posicionada como la más importante del sector acero y construcción en la República Dominicana, se celebrará del 5 al 7 de septiembre, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, ubicado en Santiago y se espera la asistencia de más de 4,000 participantes, entre profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y representantes institucionales del sector construcción.

Desde su creación, Expo Acero ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de alcance regional, que integra a los principales actores de la industria de la construcción en acero, promoviendo la innovación, el intercambio técnico, relacionamiento empresarial y la formación continua.

Colombia, invitado de honor

Por su dimensión internacional, Colombia ha sido designado país invitado de honor, por sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina.

Además, se han formalizado alianzas estratégicas con los Institutos de Acero de México y Colombia, orientadas a fortalecer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre países de la región.

Metaldom se suma nuevamente como patrocinador principal, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector. Las empresas Carrujo, Steeltec y Kinnox figuran como patrocinadores Oro, apoyando activamente la realización de este evento de clase mundial.

Asimismo, Francisco Javier Durán, fundador Expo Acero, destacó la colaboración con el Hotel AC Marriott Santiago, que ofrecerá tarifas preferenciales a expositores y asistentes. Ubicado a solo cinco minutos caminando del recinto ferial, el hotel es parte fundamental de la logística para visitantes nacionales y extranjeros.

Expo Acero Santiago 2025 presentará un programa integral que incluirá: zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, con tecnología de punta y demostraciones interactivas; Hub de Negocios para facilitar el encuentro comercial entre empresas nacionales e internacionales; más de 30 ponencias técnicas y paneles especializados con expertos nacionales e internacionales.

Además, la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, que busca visibilizar el impacto y liderazgo femenino dentro del sector y actividades nocturnas para fomentar el relacionamiento profesional y la creación de alianzas.

Dedicatorias especiales

Uno de los momentos más esperados es la celebración del 25 aniversario de la empresa Steeltec, aliada estratégica del evento y referente nacional en soluciones de acero.

Durante la ceremonia inaugural, Javier Durán, rendirá homenaje a las empresas que han acompañado su crecimiento profesional y a los aliados que confiaron en Expo Acero desde sus inicios, incluyendo a Acero Estrella, CIMET Constructores, Tadug, Instrumet y Steeltec. Además, se entregará un reconocimiento a Colombia, a recibir por el embajador del citado país.

Expo Acero

La feria está dirigida a ingenieros, arquitectos, constructores, desarrolladores, estudiantes, proveedores, inversionistas y público general interesado en conocer el potencial de la industria del acero y las últimas innovaciones del sector.

“La ciudad crece, se transforma y es reconocida en escenarios nacionales e internacionales. Santiago es hoy un epicentro de oportunidades, y Expo Acero es una expresión concreta de ese progreso”, expresó Javier Durán.