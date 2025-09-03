Avión de Amazon Air Cargo ya aterrizó en República Dominicana

Este miércoles, un avión de ‘Prime Air’, la aerolínea de carga de Amazon que transporta paquetes, llegó por primera vez a República Dominicana procedente de Miami, Estados Unidos.

El avión, de color blanco, aterrizó en horas de la mañana por el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA). La ruta de operación diaria será Miami-Santo Domingo-Miami.

“El avión carguero 767 de Amazon Air Cargo ya aterrizó en el AILA”, informó la Dirección General de Aduanas (DGA) en sus redes sociales.

“Un momento histórico para el futuro logístico y digital de nuestro país que abre nuevas oportunidades para productores locales”, añadió.

El presidente Luis Abinader dijo el lunes que el país recibirá siete vuelos semanales de Amazon a través de su servicio de carga aérea con una capacidad de 770 toneladas métricas.

“Esto es una demostración más de que República Dominicana está por el buen camino de la actividad logística”, subrayó el director de la DGA, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón.