Distribución de paquetes de Amazon Cargo se realiza en coordinación con los couriers del país

Las autoridades aduanales y de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI ( Aerodom) recibieron este miércoles el primer vuelo de Amazon Air Cargo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, con el cual República Dominicana da un paso en su posicionamiento como "hub" logístico regional, según las autoridades de Aduanas y el aeropuerto.

Con esta operación, Amazon inaugura su primer vuelo en el país, estableciendo un puente directo con Estados Unidos y abriendo nuevas oportunidades para el comercio internacional.

El esquema de distribución de paquetes se mantiene en coordinación con los couriers dominicanos, quienes se verán beneficiados con una frecuencia adicional para el traslado de sus cargas.

Esto, según las autoridades, constituye un respaldo directo a las empresas locales de mensajería, fortaleciendo aún más la cadena logística nacional.

Monika Infante Henríquez, directora general de Aeropuertos Dominicanos XXI Aerodom, subrayó que la llegada de Amazon Air Cargo representa un hito en la misión compartida de consolidar a la República Dominicana como el hub logístico más importante del Caribe.

“Con esta operación fortalecemos la competitividad del comercio electrónico, agilizamos las cadenas de suministro y garantizamos un servicio más rápido, eficiente y seguro”, manifestó Infante.

El acto de recepción de la aeronave contó con la presencia del director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón; la directora general de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), Monika Infante Henríquez; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, así como representantes de Amazon, Alk Global Logístico y otras autoridades del sector aeroportuario y aduanero.

Siete vuelos semanales y más de 770 toneladas métricas de capacidad

La llegada de Amazon Air Cargo marca el inicio de una operación que contempla siete vuelos semanales entre Santo Domingo y Estados Unidos, lo que representa una capacidad adicional de 770 toneladas métricas por semana para el transporte aéreo de mercancías.

Durante el acto, Sanz Lovatón resaltó que esta alianza es una muestra concreta del compromiso del Gobierno con convertir al país en el hub logístico líder del Caribe y las Américas.

“No solo ampliamos la capacidad de carga aérea, sino que abrimos nuevas oportunidades para exportadores, importadores y emprendedores dominicanos.” Este es un paso firme hacia nuestra visión de hacer de la República Dominicana un puente del comercio global”, afirmó.

El funcionario destacó además que Amazon es la única compañía internacional que ha elegido al país como hub logístico, lo que responde a los avances en la modernización de las aduanas y en la infraestructura aeroportuaria dominicana.

Inversión millonaria en infraestructura

El Aeropuerto Internacional de Las Américas moviliza actualmente más de 15 millones de libras de carga de importación y exportación cada mes, consolidándose como el principal punto de carga aérea del país.

Para apoyar este crecimiento, Aerodom, filial de VINCI Airports hizo una inversión de US$6 millones en una nueva terminal exprés de comercio electrónico y carga, en colaboración con la Dirección General de Aduanas, que opera en la parte norte del área del aeropuerto Las Américas.