RD recibirá siete vuelos semanales de Amazon a través de su servicio de carga aérea

República Dominicana recibirá siete vuelos semanales de Amazon a través de su servicio de carga aérea con una capacidad de 770 toneladas métricas, según informó el presidente Luis Abinader.

“Amazon Air Cargo en República Dominicana nos ayuda a consolidarnos como el principal hub (logístico) de la región, el primer hub de Amazon Air Cargo en el Caribe y el segundo en Latinoamérica”, subrayó el mandatario.

Abinader destacó esta información durante su conferencia de prensa de todos los lunes, LA Semanal, celebrada en el Palacio Nacional.

El director de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, dijo que la presencia de Amazon en el país constituye un reconocimiento a la estrategia que ha desarrollado el Gobierno para convertir al país en un centro de comercio de “calidad mundial”.

“Es un reconocimiento de uno de los cargueros más importantes de carga aérea de nuestra seguridad jurídica, las tecnologías que hemos instalado en nuestros aeropuertos”, expresó el funcionario en la rueda de prensa.

Sanz Lovatón apuntó que el país también se convierte en líder en Centroamérica, el Caribe y parte de Latinoamérica como el segundo destino que elige Amazon Air Cargo para unir sus operaciones.

Se esperaba este martes que un avión de carga de Amazon aterrizara por primera vez en tierras dominicanas a través del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Sin embargo, el pasado lunes Luis José López, director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), informó a LISTÍN DIARIO que la llegada del avión se reprogramó para este miércoles 3 a las 9:00 de la mañana.

El cambio de fecha se produjo por ajustes logísticos, explicó López.

El avión de Amazon será recibido en la terminal de carga del AILA por una comisión oficial encabezada por el director general de Aduanas junto a representantes del sector aeroportuario, empresarial y logístico del país.