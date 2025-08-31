Almacén flotante de gas natural garantizará suministro a planta eléctrica de Manzanillo

La empresa encargada de operar la planta eléctrica de Manzanillo, Energía 2000, confirmó la llegada del buque “Energos Freeze”, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (FSRU, por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado de prensa, la empresa señaló que el buque, con capacidad de 125,000 metros cúbicos de gas licuado, arribó este domingo y atracó en las facilidades portuarias diseñadas especialmente para esta operación y desde allí garantizará el suministro de combustible al proyecto termoeléctrico Manzanillo Power Land, en cumplimiento con el cronograma previsto.

La operación del almacén flotante permitirá recibir cargamentos rotativos de gas natural licuado, transferidos a la unidad flotante y posteriormente enviados por gasoducto hasta la planta, asegurando energía continua y estable.

“Con este proceso, la República Dominicana avanza hacia la diversificación de su matriz energética y consolida una transición sustentada en fuentes más limpias y competitivas”, reseña el comunicado de prensa.

El proyecto termoeléctrico Manzanillo Power Land, con capacidad para aportar 414 MW a la red del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de diciembre próximo y su entrada en operación ayudará a mitigar los sendos apagones que han ocurrido en los últimos días.

“Con la llegada del Energos Freeze, reafirmamos nuestra confianza en el cumplimiento de los plazos y en la capacidad de nuestro proyecto para responder a las necesidades energéticas del país. Este es un hito histórico no solo para Energía 2000, sino también para la seguridad energética nacional y el bienestar de los dominicanos”, destacó la empresa en un comunicado.