Promipyme entrega RD$53 millones en préstamos a emprendedores de Barahona

El Consejo Nacional de Promipyme entregó este jueves 28 de agosto un total de RD$53 millones en préstamos, beneficiando a 310 micro, pequeños y medianos empresarios de esta provincia.

El director de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, destacó que la jornada se inscribe dentro de una política sostenida de apoyo al emprendimiento impulsada por el Gobierno, la cual ya ha colocado más de RD$11,500 millones en créditos a nivel nacional durante la actual gestión.

“Cada entrega reafirma nuestro compromiso de acercar el crédito a la gente, de abrirle oportunidades a mujeres y hombres que día a día sostienen sus negocios con esfuerzo. Con esta jornada, estamos fortaleciendo a Barahona, pero también sumando al gran esfuerzo nacional que ya representa miles de millones colocados en favor de los emprendedores dominicanos”, expresó Gómez Mazara.

Perfil de los beneficiarios

En esta ocasión, el 71% de los créditos fue otorgado a mujeres y el 29% a hombres, consolidando la visión de Promipyme de promover la inclusión financiera y el liderazgo femenino en los negocios.

Por sectores, el 80% de los préstamos se destinó al comercio, el 16% a servicios y un 4% a la industria, en correspondencia con la dinámica productiva de la provincia.

Antecedentes en Barahona

Esta es la segunda ocasión en que Promipyme realiza una entrega masiva de créditos en Barahona. En noviembre del año pasado, la institución otorgó RD$41.8 millones a 278 clientes, de los cuales el 63% correspondió a mujeres emprendedoras.

Con la jornada actual, Promipyme acumula en la provincia RD$94.8 millones en financiamientos a 588 beneficiarios, lo que refleja un crecimiento sostenido y la consolidación de la política de apoyo al sector MIPyME en la región Sur.

Impacto económico y social

Gómez Mazara subrayó que los recursos entregados constituyen un motor de desarrollo. “Cuando apoyamos a una microempresa, apoyamos a una familia y a una comunidad. El dinero que entregamos hoy vuelve multiplicado en empleos, dinamismo económico y mejor calidad de vida”, afirmó.

Con esta jornada, Promipyme amplía su impacto en la región Sur y reafirma su misión de facilitar financiamiento a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero, contribuyendo a reducir las brechas sociales y territoriales.