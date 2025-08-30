Juan Gómez afirma que el país está listo para una nueva Punta Catalina

El exsuperintendente de Electricidad y secretario de energía de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, asegura que el gobierno ha desaprovechado una gran oportunidad para instalar una nueva planta en la misma zona de Punta Catalina.

Dice el experto que todo está listo para, en muy corto tiempo, disponer de una planta generadora similar a la que funciona actualmente en la provincia Peravia.

“En vez de inventar en otro lugar y otras fórmulas, el gobierno debió aprovechar que en Punta Catalina está todo listo para la instalación de una nueva planta. Están los terrenos, las previsiones en líneas de transmisión y la subestación” aseguró Juan Gómez, entrevistado en el Zol de los Sábados, que se transmite por la emisora Zol 106. 5

Recordó que el presidente Luis Abinader prometió al país, cuando asumió en el 2020, que instalaría dos mil nuevos megavatios, pero hasta el momento solo ha colocado en línea lo que aportan la barcaza instalada en la provincia de Azua y la central modular de Boca Chica, que solo llegan a 350 megavatios en conjunto.

Afirma que el deterioro de servicio tiene sus bases en la deficiencia y el derroche. Porque cuando el PRM llegó dijo que enfrentaría lo que definieron un mal de fondo que eran las nóminas abultadas, pero ha sucedido todo lo contrario, las nóminas se han duplicado al igual que los salarios devengados por los nuevos empleados.

Juan Gómez Archivo Listín Diario

Refiere que el subsidio del gobierno al sector eléctrico ha venido en un ascenso exorbitante, debido a que en el 2015 era de 483 millones de dólares, en el 2021 se disparó a 828 millones y en el 2024 se elevó a mil 769 millones de dólares.

Asegura que la falta de mantenimiento es un mal que está ocasionando el pésimo servicio debido a que las líneas de transmisión y las subestaciones no están recibiendo el mantenimiento adecuado y por eso muchas de estas subestaciones han colapsado.

“Yo le recomiendo a los amigos del gobierno, que recuperen de su plan de gobierno aspectos relacionados a la energía que, ellos prometieron y que se pueden recuperar y dar buenos resultados”, indicó el ex superintendente de electricidad

En tono irónico, Juan Gómez se refirió a la promesa hecha por el presidente Luis Abinader de que “muy pronto” el país estaría en condiciones de vender energía a Haití y Puerto Rico.

“Estamos ocupando el primer lugar en la región en cuanto a perdidas eléctricas y lo que podemos vender a esos países en este momento son muchos apagones”, dijo.

Llamó al gobierno a poner en marcha, lo más pronto posible un “plan agresivo de compra de medidores” y de baja de pérdidas, comenzando por llevar a la legalidad a más de 600 mil familias que, según las propias autoridades, no cuentan con medidores en sus hogares al día de hoy.

Finalmente insistió en que los apagones de hoy y las grandes pérdidas en el sistema son producto de la improvisación y porque el gobierno ha tenido un gran descuido en el sector desde el 2020 a la fecha.

Destacó Juan Gómez que su interés no es solo criticar, y por eso hace las sugerencias que considera oportunas para que el país enfrente positivamente el grave problema energético que padece.