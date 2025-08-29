Experto sugiere incluir gestión administrativa en la formación profesionales agrícolas

El presidente del Centro de Educación para el Medio Ambiente y la Agricultura (Cemaagri), Ramón Castillo, sugirió incluir la gestión administrativa en la formación de los profesionales agrícolas.

Indicó que esos dos conceptos tienen procesos para alcanzar objetivos organizacionales de manera eficiente, eficaz, efectiva y tecnológicos de una organización.

La administración sigue el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar, mientras que la gestión coordina la ejecución, afirmó Castillo.

Indicó que muchos proyectos tienen una excelente planificación estratégica, pero al momento de su ejecución fracasan. Agregó que tenemos ejemplos en la ejecución de la planificación en instituciones del Estado y empresas privadas, pero fracasan al momento de ejecutar.

Precisó que para el éxito en la ejecución de un proyecto agrícola intervienen múltiples factores, lo que implica la estructuración orgánica y la planificación estratégica con miras a un análisis estratégico interno y externo.

Castillo dijo que se debe tener una visión

que permita conocer las perspectivas y tendencias que marcan las estrategias a seguir para manejar la gestión del talento humano.

Señaló que junto a eso, hay que tener claro cómo manejar el desarrollo del liderazgo para la correcta dirección del equipo, siempre con ética organizacional un plan de marketing y finanzas.

El presidente de CEMAAGRI manifestó que en ese ñproceso de muy importante tener una formación sólida en gestión administrativa, el apoyo del Estado y apegarse a la gestión de riesgo.