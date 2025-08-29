DGII y Aduanas fiscalizan a más negocios chinos

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ejecutó esta semana un operativo de notificaciones, en distintos puntos del país para auditoría fiscal, dirigido a contribuyentes pertenecientes a diversos sectores económicos locales y de origen asiático (chinos), por supuestas violaciones al Código Tributario.

Mientras la Dirección General de Aduanas (DGA) también reveló ayer que continúa realizando operativos de control fiscal, con la intervención de cinco comercios de origen asiático (chino), localizados en La Romana y en Santo Domingo Este, tras detectar subvaluación de mercancías, inconsistencias e irregularidades en sus declaraciones.

Según la DGII, los comercios notificados están ubicados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santiago y Barahona.

Precisó que estas auditorías se sustentan en investigaciones mediante las cuales han detectado altos volúmenes de ventas en efectivo, omisiones de presentación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), así como el no reporte de las ventas con tarjetas de crédito y débito.

“Los cruces de información y resultados obtenidos mediante herramientas tecnológicas avanzadas que utiliza la institución para identificar posibles fraudes y patrones de incumplimiento han permitido llevar a cabo estas investigaciones con el objetivo de formalizar estos contribuyentes y facilitar su ingreso a la modalidad de Facturación Electrónica a los fines de que cumplan con sus obligaciones tributarias”, indica un comunicado de prensa de la DGII.

Explica que el operativo forma parte del Plan de Fiscalización que se ejecuta de manera continua durante todo el año, con el objetivo de incrementar la percepción de riesgo y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, en consonancia con el Plan Estratégico Institucional de la DGII.

Refiere que este tipo de acciones responden a la visión del director general de la institución recaudadora, Luis Valdez Veras, de consolidar una DGII moderna, tecnológica y firme frente a la evasión, sin distinción del origen o magnitud de los contribuyentes involucrados, reforzando así el compromiso de la institución con la equidad tributaria y la transparencia.

“En la DGII estamos comprometidos con modernizar cada uno de nuestros procesos y utilizar la tecnología como aliada para combatir la evasión fiscal sin importar su origen. Nuestro objetivo es garantizar un sistema tributario más justo, equitativo y eficiente, que fortalezca la confianza de los contribuyentes y aporte al desarrollo del país”, afirmó Valdez Veras.

DGA y sobrevaluación

En tanto, la DGA explicó que sus operativos de control fiscal se realizaron en tiendas por departamentos que comercializan principalmente artículos ferreteros, electrodomésticos, calzados, confecciones, juguetes, enseres para el hogar, entre otros.

Las inspecciones se realizaron en los establecimientos comerciales que operan bajo los nombres Plaza Propicio, Tina Fashion, The Cause Of Fashion, Tina Home y Rilon Traiding.

Estos comercios fueron objeto de fiscalización por parte del equipo técnico de Aduanas, para comprobar y validar el cumplimiento de las normativas aduaneras, la veracidad de sus declaraciones y revisar la legalidad de las importaciones realizadas.

La DGA advirtió estas medidas continuarán para seguir fomentando un clima de competencia leal en los comercios dominicanos.