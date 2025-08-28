Avión de carga de Amazon llegará por primera vez a RD el 2 de septiembre

Un avión de carga de la compañía estadounidense Amazon llegará por primera vez a República Dominicana el próximo 2 de septiembre, anunció el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.

“El 2 de septiembre ya tenemos la inauguración del primer vuelo de carga de la empresa Amazon, que es el proveedor mayoritario de comercio por internet del mundo”, informó el funcionario.

Sanz Lovatón, que ofreció recientemente la información durante una entrevista al programa de televisión “Matinal” del Grupo de Medios Telemicro, dijo que Amazon ya está generando un centro de distribución para América Latina en el país caribeño.

“República Dominicana se ha convertido en un hub de carga aérea”, subrayó el funcionario.

Indicó que las importancias han incrementado gracias a la reducción y rapidez de los tiempos de despacho de mercancías y equipos tecnológicos como rayos X, que escanean los productos que entran y salen del país.

"Hoy el 96% de lo que entra y sale del país es visto por rayos X. Eso se la da a nuestros socios comerciales una tranquilidad para invertir, exportar, usar nuestros puertos, carreteras. Eso genera más demanda para la economía dominicana", dijo.

El pasado miércoles 13, el presidente Luis Abinader y el director de Aduanas inauguraron una terminal courier para el manejo y almacenaje de paquetería expresa y comercio electrónico, en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez.

La obra representó una inversión de 10 millones de dólares. Se estimó que la capacidad de procesamiento se incrementará en un 186%, con una superficie total de 4,858 metros cuadrados.

Con esta ampliación, se podrá enviar más de cuatro millones de paquetes adicionales cada año, según informaron las autoridades. La nueva terminal de mensajería opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.