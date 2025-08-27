Egehid apoyará Plan Estratégico Sostenible Peravia 2055

En la firma de convenio de apoyo, el ingeniero Rafael Salazar, Administrador General de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), indicó que esta entidad está comprometida con el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

En la gestión actual, destacó cómo se propicia la implantación del Plan Estratégico Institucional de Egehid, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y la visión de lograr un país próspero, sostenible y adaptado al cambio climático, coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueve la generación de energía verde, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos calificados para la máxima satisfacción de la comunidad.

En estos momentos, se impulsa el proyecto de desarrollo en Baní de la presa La Gina, siendo una iniciativa y obra estatal de impacto en términos de gestión hídrica sostenible y de seguridad estratégica, enmarcada en la visión de nación de manejo sostenible del recurso agua, además de otros elementos adyacentes al proyecto, concebido para integrar pilares económicos, sociales y comunitarios del armónico desarrollo para la provincia Peravia.

Por su parte, la gobernadora Yadira Báez y el exitoso empresario Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Bani, subrayaron los avances del Plan Peravia 2055 con la participación de todos los sectores.

Indicaron que es imprescindible que las distintas iniciativas de generación hidroeléctrica promovidas por instituciones públicas, con participación de la sociedad civil, guarden la necesaria articulación y coherencia con los instrumentos del Sistema de Planificación Nacional, a los fines de elevar su eficacia, al tiempo de procurar la conservación del medio ambiente, mitigación al cambio climático y una mejor calidad de vida.

En este orden, el ingeniero Salazar destacó que “es deber del Estado apoyar institucional, financiera y técnicamente cuantas iniciativas propendan a impulsar espacios de articulación, fortalecimiento de un liderazgo local como el de Peravia que erige una visión de progreso, y procesos que propendan al desarrollo de las capacidades locales y protección al medio ambiente, como el que se impulsa en Peravia en estos momentos”.

La gobernadora Báez y el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Guzmán, destacaron el rol del Comité Gestor para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2055, en coherencia con el Consejo para el Desarrollo de la Provincia Peravia, organismo instituido por la ley de planificación e inversión pública 498-06, y la gestión productora de cohesión social de su coordinador, el senador Julito Fulcar, para el avance del proceso.

La especialista y consultor senior del proceso, doctor Reynaldo Peguero, destacó que la hoja de ruta estratégica que se está formulando se basa en metodologías que destacó: de abajo hacia arriba, acordadas por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) con sede en Barcelona en el contexto de las Cumbres Iberoamericanas, que ha asesorado el desarrollo de proyectos auténticos y sostenibles en decenas de ciudades y provincias de Iberoamérica; y asimismo en las guías y estudios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), referidas a la planificación y ordenamiento territorial de República Dominicana.