Comerciantes deploran aumento en los precios de la canasta familiar y de la tasa del dólar

El presidente de la Confederación del Comercio de Provisiones y Mipymes (Confecomercio), Gilberto Luna, denunció este martes el alza en la tasa del dólar, en los precios de los productos de la canasta familiar y los apagones que se han generado en las últimos días.

Luna indicó que estas problemáticas son generadas por la falta de políticas adecuadas por parte de las autoridades actuales, por lo que consideró que esto representan una amenaza para el país.

“La población no aguanta más apagones, ni el comercio tampoco aguanta más pérdida, no vamos a resistir otro incremento general de precios si el dólar sigue subiendo”, sostuvo Luna.

Estas declaraciones fueron dadas durante una rueda de prensa, donde señaló que el dólar, en los últimos dos meses, se ha incrementado alrededor de 400 puntos, por lo que al día de hoy se están haciendo transacciones económicas en el comercio cerca de los 64 pesos por un dólar, lo que está trayendo como consecuencia aumentos de precios en diferentes productos.

“Esto está trayendo como consecuencia el aumento de muchos productos, como las carnes, huevos, plátanos, aceites, hasta el agua de botellón”, dijo Luna.

También agregó que, con el ritmo de incremento que lleva la tasa dólar, se prevé que para diciembre estará llegando casi a 70 pesos por 1 dólar, por lo que consideró que traerá como consecuencia otro incremento general de precios y servicios en más de un 20%.

Apagones

En cuanto a los apagones, el presidente de Confecomercio expresó que es notorio en todo el país el aumento de los apagones en el servicio eléctrico; sostuvo que van desde 12, 24, 36 y de hasta 48 horas sin energía eléctrica, y al mismo tiempo incrementa la factura eléctrica.

Agregó que estas interrupciones están disminuyendo considerablemente las ventas en los colmados y demás centros de acopio, debido a que no hay forma de refrigerar los productos, por lo que el sector comercio está teniendo pérdidas de miles de millones de pesos por causa de esta problemática.

"Estos incrementos de precios, el tema del dólar, el auge de la delincuencia y la reducción de las ventas tienen al comercio al borde de la quiebra, por lo que es el principio del fin del comercio a detalle y las autoridades del gobierno no dicen ni esta boca es mía", afirmó el dirigente comercial.

El presidente de Confecomercio destacó también que se está dejando entrever por algunos funcionarios del Gobierno que por ahí viene una reforma fiscal, tras cuestionar que esa medida representaría más incremento de precios y servicios a los consumidores.

“Entendemos que la inoperancia del actual Gobierno llevará a la población a un estallido social, perdiendo la paz que por años ha caracterizado al país, por lo que llegará un momento en que vendrán nuevamente los paros escalonados en el sector comercio como respuesta a la inoperancia de este gobierno que tenemos", expresó Luna.

Los comerciantes solicitaron al Gobierno que intervenga en el mercado cambiario y el problema de los apagones, ya que consideran “no aguantan más”.