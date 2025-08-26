Anuncian la tercera edición de la Feria Financiera “Finanzas con Cucharitas” 2025

Laura Camacho y Kimberly García, economistas y asesoras financieras, anunciaron la tercera edición de “Finanzas con cucharitas”, la feria que busca dar educación financiera de una manera clara, cercana y práctica.

Con fecha para el próximo sábado 30 de agosto de 2025, en el Hotel Marriot Lincoln, en horario de 10:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, la actividad ofrecerá conferencias para principiantes interesados en el tema de la economía.

El encuentro es organizado por Ecomics Data.

“En esta edición, nuestro objetivo no es solo enseñar, sino facilitar que los asistentes puedan tomar acción inmediata en un solo día. Desde abrir cuentas de alto rendimiento, iniciar inversiones, solicitar tarjetas de crédito con beneficios, hasta comparar seguros de salud y planes de pensión, todo estará disponible en un mismo lugar”, explicó Laura Camacho.

Agregó que este año habrá un tercer salón de charlas con temas avanzados para los más expertos, como inversión en bonos, bolsa de valores de EE. UU., inteligencia artificial aplicada a las finanzas, entre otros.

También se contará con un espacio educativo para adolescentes de hasta 20 años para promover los fundamentos de la economía personal desde temprana edad.

“Volvemos con nuestro popular Profit Plaza, un espacio dinámico donde marcas del sector financiero ofrecerán en sus stands las experiencias interactivas, rifas, asesorías, regalos y oportunidades reales de networking y negocios”, indicó Kimberly García.

Entre las entidades participantes confirmadas se encuentran: Entre las entidades participantes confirmadas se encuentran: JMMB, Excel, AFP Siembra, Banco Caribe, QIK, Capitalia, General de Seguros, Humano, Banco de Desarrollo Industrial (BDI), AFI Reserva, ALPHA Inversiones, ACAP, Adopem, Interval, entre otras instituciones más, comprometidas con elevar el nivel de educación financiera en el país.