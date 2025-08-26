Aduanas anuncia extensión de horario en Puerto de Haina

La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con HIT Puerto Río Haina, informaron este martes la extensión de horario de Puerto Río Haina, con el objetivo de posicionar al país como el principal Hub Logístico de la región.

El nuevo horario tendrá una extensión de 24 horas de lunes a viernes, sábados hasta las 11:00 de la noche y los domingos a requerimiento.

Anunciado en una rueda de prensa, encabezada por el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovaton, se explicó que este nuevo ajuste funciona como medida estratégica para dinamizar la economía y modernizar el sistema aduanero nacional.

"Estas son las noticias que el país necesita dar" manifestó con júbilo Sanz Lovatón al asegurar que con este horario se garantiza que todos los servicios y agencias que laboran en el puerto funcionen de manera continua.