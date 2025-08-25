rendición de cuentas
Cámara de Cuentas rinde informe de sus primeros 100 días; ha publicado 20 informe auditorias
El Pleno celebró 12 sesiones, durante las cuales se emitieron 35 resoluciones relativas a auditorías
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentó este lunes los avances alcanzados durante sus primeros 100 días de gestión, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y consolidar la institución como un órgano técnico, independiente y eficiente.
Encabezado por su presidenta, doctora Emma Polanco Melo, durante destacó que procuran caracterizarse por la transformación, modernización de procesos y un firme compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
“La Cámara de Cuentas se transforma con trabajo, unidad y visión institucional. Nuestro compromiso es firme: recuperar la confianza ciudadana y garantizar el uso eficiente de los fondos públicos”, subrayó.
Entre estos logros se encuentran la aprobación y publicación de 20 informes de auditoría, la revisión técnica del Informe de Ejecución Presupuestaria 2024 y la emisión de observaciones al Congreso Nacional sobre desviaciones presupuestarias, acompañadas de recomendaciones de planificación fiscal.
Se inició el Sistema Nacional de Control y Fiscalización (Sinacof), diseñado para digitalizar y fortalecer el control externo de los recursos públicos. También se ejecutó una revisión técnica del Presupuesto Nacional 2024, se implementaron mecanismos de alerta temprana para detectar desviaciones fiscales y se reforzó la supervisión de asociaciones sin fines de lucro.
En materia de declaraciones juradas de patrimonio, el comunicado de prensa informó que se recibieron 916 declaraciones en solo tres meses y se simplificaron los formularios digitales en un 60 %.
Como parte del acompañamiento a los gobiernos locales, se organizó la Primera Jornada Nacional de Declaraciones Juradas, destinada a capacitar a funcionarios municipales y presentar propuestas de modificación a la Ley 311-14, centradas en el proceso de declaración jurada de patrimonio y en la rendición de cuentas del Presupuesto General del Estado.
En el ámbito institucional, el Pleno celebró 12 sesiones, durante las cuales se emitieron 35 resoluciones relativas a auditorías, decisiones administrativas y recursos de reconsideración. Se ejecutaron 25 informes internos de control, se avanzó en la digitalización de archivos y se implementaron nuevos procedimientos alineados con normas ISO y políticas de calidad, cumplimiento y antisoborno.
La reforma administrativa también incluyó la nivelación salarial general, el rediseño integral de la Dirección General de Auditoría y la implementación de programas de bienestar para los colaboradores, como “Préstamo Empleado Feliz” y “Bono de Vivienda”, en coordinación con el Banco de Reservas.
Innovación tecnológica
En esta área, la dependencia estatal adoptó la firma figital Firma-GOB, renovó equipos y activó canales de atención automatizada. Además, fortaleció su presencia en medios tradicionales y digitales, consolidando la estrategia de comunicación institucional.
Se firmaron acuerdos de cooperación con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), se relanzó la Escuela Nacional de Cuentas y se remozaron la infraestructura y los espacios laborales, garantizando un entorno óptimo para el personal y la ciudadanía.
Asimismo, se realizó la Jornada de Actualización en Derecho Público, dirigida a la capacitación del personal de la CCRD, en la que disertaron los más destacados juristas de la República Dominicana, fortaleciendo la formación técnica y ética de los auditores y funcionarios del órgano fiscalizador.