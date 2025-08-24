Delegación de EE UU visita el país para intercambiar ideas en materia de comercio

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, recibió a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por Michael Jensen, Director Senior del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para el Hemisferio Occidental, junto a Patricia Aguilera, encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU. en el país.

La visita, que marca el inicio de una serie de encuentros en el país, tiene como objetivo principal intercambiar perspectivas sobre los avances en el país y la situación regional en materia de comercio, propiedad intelectual, combate al comercio ilícito, aranceles, entre otros.

El encuentro, que subraya la posición estratégica de la República Dominicana en la región, se llevó a cabo en la sede del ministerio.

La delegación estadounidense mostró interés en la perspectiva dominicana sobre temas cruciales como el comercio ilícito y la seguridad en la zona fronteriza.

“Es un honor que esta importante delegación haya elegido el MICM como punto de partida para su recorrido en el país. Esto reafirma la posición de liderazgo de la República Dominicana y nuestra relevancia en los diálogos sobre seguridad y comercio en la región”, afirmó el ministro Ito Bisonó.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes destacó la relación de amistad, cooperación e intercambio comercial que marca la interacción con los Estados Unidos, siendo uno de los principales socios estratégicos, mercado del 67% de nuestras exportaciones totales.

Delegación de EEUU visita el país para intercambiar ideas en materia de comercioFuente externa

Integrantes de la delegación estadounidense

La delegación de Estados Unidos que visitó Bisonó estuvo conformada por Patricia Aguilera, encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país; Michael Jensen, Director Senior del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) para el Hemisferio Occidental; Joseph M. Humire, Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental; Lisa Jacobson de Abarca, Oficial de Escritorio de OSD-P (Departamento de Defensa); Ariel Jahner y Brandon Olson, ambos de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.

La contraparte dominicana para esta reunión estuvo encabezada por Bisonó, acompañado por la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje de Contreras; el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín; y el director del Cuerpo Especializado en Control de Combustibles y Mercancías (CECCOM), General César Miranda.

Avances de RD en temas claves

Indicó que la República Dominicana se ha constituido en un modelo regional en el combate al comercio ilícito, gracias a la acción coordinada entre Gobierno y sector privado, logrando que desde 2021 no se hayan registrado muertes por alcohol adulterado, así como la incautación e incineración de más de 135 millones de unidades ilícitas.

En materia de propiedad intelectual, el país logró salir tras 28 años de la Lista de Observación del Informe de Comercio 301 de los Estados Unidos, logrando su permanencia fuera por dos años consecutivos, destacando dicho desempeño en la sección de buenas prácticas.