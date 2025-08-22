Magín Díaz: Presupuesto reformulado prioriza inversión pública sin afectar 4% de la educación

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este viernes que la modificación presupuestaria busca impulsar el crecimiento económico mediante un incremento en la inversión pública, sin que esto implique una reducción del 4% destinado a la educación.

Díaz habló del tema al salir de una reunión con la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de presupuesto reformulado, presentado el pasado martes por el Poder Ejecutivo.

La pieza modifica la Ley 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2025.

El funcionario explicó que la pieza contempla una expansión del gasto de capital equivalente a un 20% respecto al presupuesto vigente, mientras que el gasto corriente solo se incrementará en un 2%.

Esto es equivalente a 35,548.25 millones de pesos, es decir, 0.4 % del PIB. El objetivo: dinamizar la economía, según el Poder Ejecutivo.

En términos globales, el gasto público aumentará en cerca de 70 mil millones de pesos, lo que elevaría el déficit fiscal de 3 a 3.4% del PIB, indicó a los periodistas.

"La idea es que la mayor inversión pública ayude a mejorar el crecimiento de la economía y eso se va a financiar en parte con disponibilidad de años anteriores", dijo Díaz.

"Esas son operaciones financieras normales que hacen los gobiernos", añadió.

Díaz explicó que las entidades públicas mantienen depósitos acumulados en el sistema financiero, tanto en el Banco Central como en el Banco de Reservas, y que una parte de esos recursos —provenientes de préstamos y transferencias previas— será utilizada para financiar el aumento del gasto.

Consisten en recursos de préstamos anteriores que fueron aprobados en el Congreso, pero no fueron ejecutados.

"El dinero es perfectamente fungible. El gobierno, que es uno solo, tiene depósitos altos, y ahora vamos a utilizar una parte, no todos, para impulsar el gasto público sin aumentar tanto la deuda", precisó.

Ante preguntas de la prensa sobre una supuesta reducción de 50 millones de pesos en la partida del 4% para educación, Díaz rechazó que el presupuesto reformulado afecte ese renglón.

"No, no. No se va a tocar el gasto de educación. Se hacen ajustes siempre menores. Si ustedes ven la ejecución del gasto de educación, siempre hay un sobrante al final. Pero eso se determina con el cierre presupuestario. Eso se va a ver al final del cierre presupuestario. O sea, el gobierno no va a violar ninguna ley", aseguró.

La pieza legislativa contempla tanto una disminución como un aumento de 50 millones de pesos al presupuesto de Educación, por lo que no está claro el objetivo de ese renglón.

El funcionario agregó que el presupuesto sometido es "razonable", ya que prioriza el crecimiento económico con un mayor impulso a la inversión pública. Esto, explicó, facilitará que el Banco Central cierre el año con un nivel de expansión más alto que el registrado en el primer semestre.

Díaz, que ya tiene unas cuatro semanas al frente del Ministerio de Hacienda y Economía, proyectó un crecimiento económico de 3% a 3.5% para este año.

Se espera que los diputados conozcan el proyecto de presupuesto reformulado el próximo miércoles 27.

Es una “situación normal”

Más temprano, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que las modificaciones que cada año se introducen al Presupuesto General del Estado forman parte de un proceso normal de ajustes que responde a la dinámica económica nacional e internacional.

Pacheco explicó que el presupuesto no es más que una proyección de gastos que necesariamente sufre variaciones por factores externos como el precio de los combustibles, la política monetaria de Estados Unidos, conflictos internacionales o cambios de gobierno en países influyentes, como Estados Unidos.

“Lo importante es que se sepa que esta es una situación normal, que el presupuesto siempre se va a cambiar. Algunas veces se hace en julio, otras veces en agosto, otras veces en septiembre, antes de que llegue el presupuesto del año entrante”, señaló el legislador.

El titular de la Cámara Baja recordó que en años anteriores, como en 2020 y 2021, el Presupuesto Nacional fue modificado en más de una ocasión, por lo que consideró que los ajustes planteados por el Poder Ejecutivo deben analizarse dentro de esa lógica.

Respecto a denuncias de que el proyecto de reformulación contempla una reducción de 50 millones de pesos en la partida destinada a educación, Pacheco indicó que será la próxima semana cuando la comisión de diputados examine en detalle cada renglón del documento sometido.

“Vamos a ver cuál es esa situación. Tengo entendido que la comisión se reunirá entre lunes y martes, y entonces veremos todos esos detalles”, dijo a los medios.