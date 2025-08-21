Ng Cortiñas afirma la propuesta de modificación presupuestaria es “opaca” y requiere explicación

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas calificó de “opaca” la propuesta de modificación presupuestaria del año 2025, sometida por el Poder Ejecutivo por ante el Congreso Nacional, por lo que sugirió a los funcionarios del área económica del gobierno explicar al país si el excedente presupuestario que el oficialismo atribuye al período de 2024 es un hecho contable, o si se trata de un acontecimiento real.

“Para mi resulta opaca hasta tanto las autoridades económicas le explican a la nación, al país que el excedente presupuestario que ellos atribuyen al año 2024, será transferido al año 2025”, precisó Ng Cortiñas.

Añadió que, en el año 2024, la ejecución presupuestaria resultó con un déficit fiscal que supera los 211 mil millones de pesos, que equivale a un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) se preguntó ¿cómo es imposible que, si el presupuesto de la nación del año 2024 tuvo déficit, se produjo un excedente presupuestario que será trasladado al año 2025 y que va a justificar la modificación presupuestaria de este año.

“Por eso es que yo digo que esta es una propuesta de modificación opaca, y que los funcionarios del gobierno, el equipo económico, deben darle a la nación”, sostuvo el economista.

Finalmente, añadió que de no darse esa explicación el presupuesto modificado del año 2025 será una propuesta opaca, aún la misma sea aprobada por el Congreso Nacional.