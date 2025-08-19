Pagan a productores agropecuarios RD$2,227 millones en indemnizaciones por siniestros

La Compañía Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) pagó a productores agrícolas y pecuarios indemnizaciones por siniestros más de RD$2,227 millones, de agosto 2020 a diciembre 2024.

La información fue suministrada por el gerente general de Agrodosa, José Fabelo, en la Asamblea General Ordinaria Anual de esa institución, encabezado por su presidente, el ministro de Agricultura, Limber Cruz.

Los demás integrantes del Consejo de Administración de la entidad en calidad de accionistas, son Juan Reyes Quiñones, secretario; Guillermo García, vocal, Ariadna Diaz Peralta, Consultora Jurídica y Oficial de Cumplimento.

También presentes de la Superintendencia de Seguros, David Pérez, gerente Administrativo y Financiero, y Puro Solano, contralor.

Fabelo, al rendir cuentas del referido período, ha señaló que esa empresa, de capital mixto, público y privado, suscribió con con productores agrícolas y pecuarios pólizas por mas de RD$3,484 millones.

Expresó que Agrodosa está al día con las reaseguradora en sus compromisos de pagos de primas cedidas.

El gerente general de Agrodosa explicó que en el período agosto de 2020 a diciembre de 2024, esa entidad pagó indemnizaciones a 10,249 productores del agro, RD$2,227.1 millones.

Dijo además, que esa institución tiene cuentas por cobrar hasta diciembre del año pasado a la Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) por un monto de RD$898,955,978.

Precisó que esa deuda es consecuencia del crecimiento de las ventas de primas que promedian cerca de RD$800 millones anuales y el presupuesto del Estado para el subsidio de las primas se ha mantenido en RD$230 millones por año, originándose un déficit anual de casi RD$170 millones.

Agrodosa, que le subsidia el 50% de la prima de seguros a los pequeños y medianos agricultores, mantiene certificados financieros en el Banco Agrícola por RD$208,503,500 y préstamos por un monto de RD$245,079,444, indicó el funcionario.

También expresó que la administración anterior tomó un préstamo por RD$186,150,000, y otro crédito por esta gestión por RD$150,000,000 a tasa cero, del que ha abonado al capital RD$91,070,556 millones.

Asimismo, expresó que para que Agrodosa pueda continuar ejerciendo de manera eficaz su compromiso de garantizar las inversiones de los productores agropecuarios, es imprescindible alcanzar cuatro objetivos:

1. Una mayor asignación presupuestal anual de aproximadamente RD$400 millones, que le permitan cubrir una superficie de unos 2.5 millones de tareas, atender oportunamente los siniestros ordinarios y crear reservas ante eventos catastróficos.

2. Afianzar la confianza de los productores en el seguro, fortaleciendo la credibilidad en Agrodosa.

3. Expansión del seguro a otras zonas del país. Actualmente hay zonas grandes de cultivos en las que la penetración del seguro ha sido limitada o inexistente por falta de recursos, presencia técnica o espacio físico.

4. Potencializar un mayor aseguramiento de los cultivos de cacao, mango, aguacate y café, para Agrodosa poder desarrollar un producto de seguro de rendimiento que permita ofrecer cobertura de daños directos sobre cultivos de importancia económica y en los que el aseguramiento ha sido muy limitado o casi nulo.