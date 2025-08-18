Marranzini asegura que planta uno de Punta Catalina entraría en funcionamiento en la “hora pico”

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, que la planta uno de Punta Catalina estaría volviendo a entrar Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de la “hora pico”, luego de solucionar la obstrucción de sargazo que produjo poca circulación de agua en el “intake”.

“Nosotros esperamos que no tenga que salir más, porque los equipos que usamos para retirar el sargazo son difíciles de encontrar en nuestro país; se necesita una grúa de almejas, nosotros tenemos una pero necesitamos dos; la Armada nos está ayudando para resolver el inconveniente, no solamente el de hoy sino que no haya en el futuro más inconvenientes con sargazos”, explicó Marranzini durante La Semanal.

En la mañana de este lunes, la empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó la salida de operación de la Unidad 1 de la termoeléctrica, debido a la obstrucción de sargazo.

“Siendo las 6:25 a. m. de hoy lunes 18 de agosto de 2025, la Unidad No. 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina salió de operación debido a un bajo nivel de agua de circulación en el intake (toma de agua), ocasionado por una obstrucción de sargazo que llegó de manera repentina a la central, producto del mal tiempo generado por el huracán Erin”, escribió la entidad en un comunicado en las redes.

La salida de esa planta se produce apenas días después de que la salida de la planta número dos haya causado una ola de apagones en diferentes puntos del país; situación que llevó al presidente Luis Abinader a “pedir disculpas” por ello.