En San Cristóbal existen más de 26,300 Mipymes, dice Ito Bisonó

San Cristóbal se posición como la tercera provincia del país con más negocios

Fabricio Gómez Mazara, director general de Promipyme.Fuente Externa

Santo Domingo, RD

El Gobierno de Luis Abinader, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), entregó créditos por RD$120 millones a 600 microempresarios y emprendedores de la provincia de San Cristóbal.

El evento estuvo encabezado por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó.

En su discurso central, Gómez Mazara destacó que el 67% de los préstamos otorgados corresponden a negocios liderados por mujeres, como muestra del compromiso de la institución con su empoderamiento económico.

“Mujer, tú puedes hacerlo y si estás sola, también lo puedes lograr. Pensando en ti, hemos lanzado el programa Tu Firma es Tu Garantía, que elimina la necesidad de codeudores o garantes para acceder a financiamiento”, expresó.

El titular de Promipyme subrayó que la institución ofrece tasas fijas hasta diez veces menores que las del mercado informal, donde algunos sectores pagan intereses de hasta 38% mensual. Señaló que, desde noviembre de 2023, se han desembolsado RD$11,500 millones, de los cuales más de la mitad han beneficiado a mujeres emprendedoras.

Durante el acto, se resaltó que estos recursos no solo fomentan el crecimiento de los negocios, sino que contribuyen a fortalecer el tejido productivo, generar empleos y mejorar la calidad de vida en la provincia.

Gómez Mazara afirmó que “un crédito bien manejado cambia vidas” y reiteró el compromiso del presidente Luis Abinader de llevar financiamiento justo a donde vive la gente.

De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor-Ito Bisonó, informó que San Cristóbal lleva más de 26,300 Mipymes, y es conocida como la tercera provincia del país con más negocios.

En 2024, las empresas de esa región aportaron más de RD$21,700 millones de pesos al fisco, ocupando también el tercer lugar a nivel nacional.   El 57% de la actividad es comercio, seguido de alimentos, bebidas y alojamiento, otros servicios y también industria.

