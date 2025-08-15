En San Cristóbal existen más de 26,300 Mipymes, dice Ito Bisonó

El Gobierno de Luis Abinader, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), entregó créditos por RD$120 millones a 600 microempresarios y emprendedores de la provincia de San Cristóbal.

El evento estuvo encabezado por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó.

En su discurso central, Gómez Mazara destacó que el 67% de los préstamos otorgados corresponden a negocios liderados por mujeres, como muestra del compromiso de la institución con su empoderamiento económico.

“Mujer, tú puedes hacerlo y si estás sola, también lo puedes lograr. Pensando en ti, hemos lanzado el programa Tu Firma es Tu Garantía, que elimina la necesidad de codeudores o garantes para acceder a financiamiento”, expresó.

El titular de Promipyme subrayó que la institución ofrece tasas fijas hasta diez veces menores que las del mercado informal, donde algunos sectores pagan intereses de hasta 38% mensual. Señaló que, desde noviembre de 2023, se han desembolsado RD$11,500 millones, de los cuales más de la mitad han beneficiado a mujeres emprendedoras.

Durante el acto, se resaltó que estos recursos no solo fomentan el crecimiento de los negocios, sino que contribuyen a fortalecer el tejido productivo, generar empleos y mejorar la calidad de vida en la provincia.

Gómez Mazara afirmó que “un crédito bien manejado cambia vidas” y reiteró el compromiso del presidente Luis Abinader de llevar financiamiento justo a donde vive la gente.

De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor-Ito Bisonó, informó que San Cristóbal lleva más de 26,300 Mipymes, y es conocida como la tercera provincia del país con más negocios.

En 2024, las empresas de esa región aportaron más de RD$21,700 millones de pesos al fisco, ocupando también el tercer lugar a nivel nacional. El 57% de la actividad es comercio, seguido de alimentos, bebidas y alojamiento, otros servicios y también industria.