Actividad Manufacturera se vuelve a colocar sobre los 50.0 en julio 2025

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) volvió a escalar sobre el umbral de 50, al colocarse en 52.4 en julio, luego de tres meses consecutivos bajo esta barrera.

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

En julio, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a junio: “volumen de ventas” pasó de 45.4 a 52.8; “volumen de producción” pasó de 48.1 en junio a 54.9 en julio; “plazo entrega de suplidores” pasó de 46.0 en junio a 50.9 en julio.

Tendencia a la baja mostraron “empleo”, que pasó de 51.0 a 50.0, y, finalmente, “inventario de materias primas”, que pasó de 57.0 a 50.0 (aunque descendió, se mantuvo sobre la barrera de los 50.0).

Todas las variables se colocaron o permanecieron sobre la barrera de los 50.0.