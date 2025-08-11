comerciantes
Comerciantes detallistas dicen que los RD$81,000 millones liberados por el BC no llegaron al sector
Sugieren que el Gobierno debería de asignar un apoyo económico para el sector comercio.
La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) se quejó este domingo de que el sector no resultó beneficiado con la liberación de RD$81,000 millones del encaje legal, autorizada por el Junta Monetaria, con el propósito de estimular el crédito y la productividad a una tasa de interés de hasta un 9% anual y plazos de hasta dos años.
Ricardo Rosario, presidente de la entidad, expresó que los detallistas viven momentos de incertidumbre financiera y social que los mantiene en el peligro de desaparecer y sugieren que el Gobierno debería de asignar un apoyo económico para el sector.
“Esa liberación de RD$81,000 millones del encaje legal, hecha por la Junta Monetaria y autorizada por el Banco Central con el objetivo de estimular el crédito hacia sectores productivos no han llegado al sector detallista, por lo que pedimos al Gobierno se asignen RD$25,000 millones de pesos a través Promipyme para beneficiar al sector”, propuso el dirigente comercial.
Señalaron que la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) les cobra por un servicio que no le prestan a sus miembros y solicitaron a Supérate su intervención para que “la banca nacional frene el descuento abusivo que hace a los colmados afiliado a la Red de Abastecimiento Social” (RAS).
DGII y deuda de colmados
Rosario expuso que la entidad mantiene seguimiento a las deudas millonarias que tienen algunos comer comerciantes con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ya sea por desconocimiento o la condición de informalidad que vive el sector.
Manifestó que ante esa situación los comerciantes están dispuestos a formalizarse y abogó por una simplificación del Sistema Tributario, pensando en las micros y pequeñas empresas haciendo un llamado al Gobierno para que propicie una amnistía fiscal para el sector que abarque el 90 % del monto adeudado a la DGII a los fines de lograr inyectarle dinamismo.
Esperan poder socializar con el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, la situación que enfrentan y buscar soluciones que contribuyan al crecimiento, la generación de empleos y el bienestar de los dominicanos
Solicitaron la expansión del programa “A Comer del Campo al Colmado” para mejorar su sistema de abastecimiento, y ofrecer mejores precios a los consumidores eindicaron que están atentos a un conjunto de leyes como el Código Laboral y la Ley de Residuos Sólidos que de aprobarse en el Congreso afectarían la ya maltrecha economía de los pequeños negocios.