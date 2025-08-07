Ministro de Hacienda se reúne con empresarios para valorar perspectiva económica del país

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, mantuvo un encuentro con algunos líderes de empresarios para discutir sobre la perspectiva financiera del país y su crecimiento económico.

La reunión, forma parte de una serie de acercamientos que el funcionario ha realizado con todos los sectores productivos del país, con una agenda que se enfoca en el diálogo abierto y la consolidación de políticas públicas.

“Estamos comprometidos con mantener un diálogo abierto y constructivo con el sector empresarial, porque solo trabajando juntos podremos seguir fortaleciendo la confianza, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país”, sostuvo en un comunicado de prensa.

Asimismo, garantizó la participación de todos los convocados para escuchar sus perspectivas y propuestas en torno al fortalecimiento de la economía, estabilidad macroeconómica y el bienestar de todos los dominicanos.

Al ser cuestionados sobre los temas tratados en la reunión, algunos empresarios entendieron “que todo va caminando bien” y que el país mantiene altos niveles de competencia con otros países de la región.

“Hablamos de la importancia de que nuestro país siga creciendo como lo ha hecho en el pasado para seguir teniendo los índices de crecimiento por encima que tiene la República Dominicana contra otros países de la región”, manifestó Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo Sociedad Industrial Dominicana (SID).

Indicó que la nación experimenta una calificación de riesgo muy baja y felicitó la iniciativa por desarrollar el diálogo y la comunicación en el sector económico, y recomendó hacer caso a las orientaciones brindadas para el impulso económico.

Otros encuentros

En esta semana, Díaz sostuvo una reunión con directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y con la Federación Dominicana de Comerciantes, además de un encuentro con el ministro de Industria, Comercio y Mipimes (MICM), Víctor "Ito" Bisonó, como parte del compromiso del gobierno en mantener el diálogo permanente.