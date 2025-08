Abinader le responde a Leonel sobre recursos de Aerodom; anuncia segunda terminal del AILA

El presidente Luis Abinader respondió a los cuestionamientos hechos por el expresidente Leonel Fernández sobre el uso de los recursos de la negociación con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), y junto al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, detallaron las obras en ejecución con esos fondos.

Abinader anunció que el próximo 13 de este mes se dará el primer picazo para la construcción de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas y en octubre inaugurarán los trabajos que se realizan en Pintura, (en la Isabel Aguijar con 27 de Febrero).

Con la extensión del contrato, el Gobierno recibiría 775 millones de dólares, de los que 16,000 millones de pesos lo ejecutaría en obras viales.

“Qué bueno que el presidente Fernández reconoce la buena negociación que hicimos con Aerodom, porque él decía que no nos habían entregado recursos, por cierto, quiero anunciar que, además, de esos recursos, con las obras que se están haciendo, que las voy a describir ahora, en la próxima semana, me parece, como se estaba programado, se dará el primer picazo, según el contrato de la negociación con Aerodom, de la segunda terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas” expresó el mandatario al participar en el Almuerzo del Grupo Corripio.

Abinader aprovechó para cuestionar, entonces, al expresidente Fernández sobre la negociación que este hizo en su gestión.

“Lo que yo no sé qué se hizo con los recursos de la negociación de Aerodom que él (Leonel) firmó. ¿Hubo recursos cuando él firmó con Aerodom?.. Pregúnteselo porque no recuerdo si hubo recursos y no recuerdo qué se hizo, me parece que no lo hubo, a diferencia de esta buena negociación”, expresó el mandatario.

En su columna Observatorio Global, publicada en Listín Diario, el expresidente Fernández dijo que “un misterio preocupante, porque ya los fondos de Aerodom no existen, se agotaron, sin que se sepa a cuáles obras se aplicaron”.

Abinader abundó que nombró una comisión que preside el ingeniero Ricardo Canalda Carvajal, que hay varios comunicadores que le están dando seguimiento a obras importantes entre ellas la ampliación de la avenida República de Colombia, “para salvar el Jardín Botánico se ha ido hacia la parte oeste y va a costar más en expropiaciones, porque el diseño que había era llevándose el Botánico”.

Dijo que pedirán a esa comisión que entregue el último informe.

Abinader justificó el uso de esos recursos en los tres principales puntos del tránsito en la Capital, que según citó son la vía expresa desde la Plaza de la Bandera , Isabel Aguiar (parada de Pintura) para conectar con la 6 de Noviembre, el kilómetro 9 de la autopista Duarte y la República de Colombia.

Citó otros proyectos que requieren de diseño, aprobación medioambiente, y corregir asuntos legales, porque hay proyectos que no estaban diseñados

Eduardo Estrella

Mientras, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, se refirió a otros proyectos que están consignados para los fondos de Aerodom como son: el puente basculante (que sustituiría el puente flotante sobre el río Ozama), que van a subir la licitación para compañía supervisora, para luego subir la licitación de diseño y construcción porque ese es un puente muy especializado.

“Al día de hoy todas las cubicaciones, tanto de Pintura, Bandera (Plaza de la Bandera), como la de la República de Colombia están con los pagos al día con los fondos de Aerodom. No ha faltado un solo centavo y recurso del gobierno para pagar las cubicaciones” afirmó el minsitro.

Agregó que van a comenzar un paso a desnivel en lo que en la carretera Sabana Perdida-La Victoria y la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peynado, que une la avenida Máximo Gómez, están viendo el tema de un contrato viejo, que es un tema legal .

Las cinco obras que prometieron, dijo Abinader con los fondos de Aerodom están en ejecución.