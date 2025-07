Aprobación del Código Laboral en próxima legislatura podría colocar sobre la mesa antiguas propuestas

El Congreso Nacional no pudo validar la reforma al Código Laboral en esta legislatura, pese a los avances que había mostrado en la cámara de senadores y la aprobación en primera lectura por parte de los diputados.

La propuesta, que se mantuvo durante casi un año en un diálogo tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores), estuvo vigente hasta las 12:00 de la noche del 26 de julio, culminando la primera legislatura ordinaria del cuatrienio 2024-2028 y la oportunidad de brindar al país un nuevo Código Laboral.

De acuerdo con el diputado Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo (FP), la pieza llegó a la Cámara Baja a tres días de finalizar la legislatura, resultando “absolutamente imposible” para sus representantes conocerla en tan poco tiempo.

“El tiempo para nosotros conocerlo como diputado no era propicio”, sostuvo al explicar la resistencia del sector empleador y cómo de manera casi unánime decidieron conocerlo a fondo para la próxima legislatura que entra en función este 16 de agosto.

Con este nuevo periodo, Castillo indicó que todo lo realizado en el Senado queda anulado y el procedimiento inicia de nuevo, dando lugar a nuevas modificaciones, nuevas propuestas y nuevas posibilidades, como retomar el diálogo tripartito.

Por su parte, el gremio empresarial reafirmó su posición de exigir que se respeten las propuestas acordadas en el comité consultivo de trabajo y consensuadas por el diálogo tripartito.

Luis Miura, presidente de la Confederación Dominicana de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Codopyme), indicó que la reforma contenía temas procesales que preocupaban al sector porque no se adaptaba a las nuevas formas de trabajo ni fomentaba las relaciones laborales entre el empleado y el empleador.

“No hemos propiciado algo regresivo en el código; al contrario, lo que nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestro punto de vista, que somos los que creamos los empleos, estamos promoviendo es una salud laboral dentro de nuestros negocios”, expuso.

Volver a reunirse

Ante la llegada de la próxima legislatura, el gremio sostiene la posibilidad de volver a reunirse para conversar una vez más las propuestas planteadas y evitar de esta forma la mayor cantidad posible de reclamos y rechazo por los sectores involucrados.

“El sector empresarial tiene que estar de acuerdo, pero no está de acuerdo porque realmente lo que se había acordado no se está respetando y, al mismo tiempo, entendemos que no hay esta gran prisa, para hacer las cosas en una forma, que al fin y al cabo no van a ser positivas para todos”, argumentó Ángelo Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).

Con relación a la cesantía laboral, aclararon que su objetivo nunca será eliminarla, sino modificarla para que se amolde a las demandas actuales sin afectar a los que tienen sus derechos adquiridos, y solo impactaría a un 2% de los empleados de nuevo ingreso en empresas de alto ingreso.

“Hay que ponerle un tope como se ha hecho en otros países de Latinoamérica sin crear ningún tipo de problema y esto no entiendo por qué no se puede hacer y no sé a quién está afectando”, manifestó el ejecutivo con la observación de que sumaría competitividad al país y atraería más inversión extranjera con menos limitantes.