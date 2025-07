Productores de arroz exigen detener importaciones y denuncian ausencia de agrónomos en los campos

La Unión Nacional Campesina (UNACA) denunció que las continuas importaciones de arroz que impulsa el gobierno dominicano ponen en peligro la producción nacional, lo que podría llevar a la quiebra a los productores, en especial a los de la zona nordeste.

De acuerdo con Juan Ramón Rondón Acosta, presidente de UNACA, el decreto 693-24, que busca proteger la producción local de arroz frente al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), no ha cumplido su función.

Para ilustrar, señaló que tan solo en el 2024 se permitió la importación de más de cuatro millones de toneladas métricas del cereal, a pesar de que el decreto limita el volumen a tan solo 23,300 toneladas, e incluso advirtió que el producto es importado de países que no son signatarios del DR-Cafta.

Realizan un llamado de auxilio exclusivamente al presidente Luis Abinader al alegar que el Ministerio de Agricultura no da respuesta a sus reclamos y ha cancelado o pensionado a los agrónomos en el campo.

“Las áreas están vacías, no hay transferencia de tecnología y sin transferencia de tecnología no hay productividad. En este gobierno no se ha hecho nada en lo que es la transferencia de tecnología”, manifestó Rondón.

La transferencia de tecnología en los campos permite la difusión y adopción de innovaciones científicas y técnicas para mejorar la productividad, eficiencia y sostenibilidad en los campos. Sin este procedimiento, la agricultura puede estancarse o retroceder en productividad y eficiencia.

Pese a que la producción arrocera nacional está en capacidad de suplir la demanda interna hasta marzo del próximo año, informó que los permisos de importación siguen beneficiando a grupos empresariales antes que al propio campesinado.

Exhortó al mandatario a visitar los campos para que pueda ver la realidad de las tierras de cultivo y la precariedad de las asistencias técnicas.