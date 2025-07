Comerciantes convocarán a paro si Código Laboral es aprobado sin sus sugerencias

El pleno directivo de la Federación Dominicana de Comerciantes manifestó su rechazo al proyecto de reforma del Código Laboral bajo el argumento de que las sugerencias que estos plantearon en el Senado de la República Dominicana no fueron aceptadas por los legisladores.

Con especial atención al tema de la cesantía laboral, indicaron que esta debería sustituirse por el seguro de desempleo, consignado en la Ley 87-01 del 2001, sobre seguridad social, sin vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores.

“Por ejemplo, si a un empleado le tocan RD$100,000 pesos, la propuesta nuestra es que en cuatro años se le entregue un 25% de esos RD$100,000 acumulados y, a partir de la entrada en vigencia de la ley, entonces está el seguro de desempleo que le va a cubrir cuando un empleado renuncie o lo cancelen de una empresa”, explicó Iván García, presidente de la federación.

De esta manera, según lo que acumule el trabajador en sus años de labores, cada cuatro años recibirá un 25% de lo acumulado, brindando una cobertura segura en caso de pérdida involuntaria del empleo. Con este modelo se daría más seguridad a los trabajadores al tiempo que se regulan sus prestaciones laborales.

Acusó a los sindicalistas de oponerse a que esta norma entre en vigencia porque, según él, cada vez que abordan el tema, son ignorados en el órgano legislativo sin posibilidad de réplica.

Advirtieron que, como empresarios comerciales, iniciarán paros escalonados a partir de la próxima semana en el país si se aprueba el Código Laboral sin tomar en cuenta sus consideraciones, que según ellos se alinean a las realidades del mercado laboral moderno.

El proyecto de ley ya ha sido aprobado en primera lectura por la cámara baja del Senado hace una semana y, de acuerdo con declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, la cesantía laboral “no será tocada” en esta reforma.

Sin embargo, la posición del pleno es otra, alegando que se debe de adecuar a los nuevos tiempos.

Calificándose como “el motor de la economía de la República Dominicana”, el pleno sostuvo que deben ser escuchadas sus reclamaciones, además de un puesto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), porque como uno de los sectores empleadores del país no poseen ningún lugar en el órgano rector.

Comerciantes chinos

Con relación a la empleabilidad de los comerciantes chinos en el país, anunciaron un plazo de 30 días a las autoridades para que se forme una comisión multisectorial con instituciones gubernamentales del país que estén en la potestad de regular este aspecto comercial y visiten los negocios de los extranjeros.

Llamándolo “competencia desleal”, sostuvieron que realizaron un estudio donde, en la mayoría de los negocios de menos de 500 metros, al menos un 95%, no dan factura de comprobante fiscal, no aceptan tarjeta de crédito, no tienen los empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) o se apegan al 80/20 de la ley.

“Ya está bueno de esta competencia desleal a que nos están sometiendo esos negociantes porque no son empresarios, son negociantes, y eso hay que definirlo y terminarlo de una vez y por todas”, reclamó García.