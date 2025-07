Codue considera injusto aumento a seguro de vehículos de motor y pide revisarlo

El director del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen, hizo un llamado a la Superintendencia de Seguros por el alza que dispuso en el costo de los límites mínimos en el seguro obligatorio de los vehículos de motor.

Lacen explicó que esta resolución se quedará solo en papeles, "porque el que tiene un seguro de ley es porque no puede sacar un seguro full como otros. Pero sabemos que ese seguro no cubre nada, porque te rompen un retrovisor, te rompen un cristal, te dañan el vehículo y ese seguro no responde a nada".

A su entender, este aumento no es prudente y solicitó que sea revisado para que se ofrezca una explicación a la sociedad dominicana, debido a que gran parte de la ciudad está perjudicada con este aumento.

"Estamos perjudicados todos los choferes de carro público, guagua, motorista y todo lo que sacamos es póliza de seguro de ley. En este momento de su renovación nos encontramos con una sorpresa de que tiene un aumento de más de un 50%", detalló Lacen.

El director agregó que este aumento no es justo debido al momento que vive el país en cuanto a la parte económica, "por lo que le pedimos a su incumbente y al consejo que firmó rápidamente la resolución y la introdujo que haga una revisión consciente de la realidad que vive el pueblo dominicano en este momento".