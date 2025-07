Comerciantes chinos deploran cierre de negocios y alegan discriminación

Comerciantes chinos expresaron sus quejas este lunes por el cierre de la menos 15 establecimientos, sin argumentos suficientes, y llamaron a sus compatriotas a no contratar a los haitianos indocumentados.

En una rueda de prensa donde Rosa NG, representante de la comunidad china en República Dominicana, fungió como vocera, se quejaron de que sean objeto de discriminación.

Para el cierre de los negocios, citó el caso de cocineros con pulseras, faltas de botiquín y de señalización a la salida en los negocios, pero que se pueden corregir sin tener que cerrar esos establecimientos.

“Yo creo hay que ver que se mueve detrás de esas cosas”.

Al preguntarle sobre la queja de comerciantes dominicanos de que enfrentan una competencia desleal frente a los chinos, NG respondió que históricamente ha habido una campaña porque los chinos venden barato.

“¿Por qué venden barato los chinos? Vamos a ver el caso. Los chinos venden barato porque compran en China, hablan el idioma del chino y saben dónde hay grandes ofertas para poder comprar y traer al país?", dijo.

Igual negó que los comerciantes chinos no paguen los impuestos aduanales a las importaciones.

“Luego dicen, ¡ah! Que aduanas no les cobra. No es verdad que Aduanas no le cobra, y le cobra, y le cobra bastante muchas veces, entonces, hay una serie de circulo que se ha ido creando de que los chinos no cumplen y eso es lo que nosotros creemos que es discriminatorio”, enfatizó.

Mano de obra haitiana

Ante la cantidad de nacionales haitianos que trabajan en los negocios chinos del país, NG llamó a sus paisanos a no contratar indocumentados. “Sin importar la nacionalidad, porque el apego a la ley dice que debemos cumplir 80/ 20, que dice 80 por ciento de mano dominicana y el 20 extranjera pero legal”.

En reiteradas ocasiones comerciantes dominicanos se han quejado de una competencia desigual frente a los chinos.

Recientemente el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) denunció que cientos de comercios operados por ciudadanos de origen chino están provocando una competencia desigual en el país, afectando gravemente a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, así como a la producción nacional.