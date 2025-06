Paliza afirma baja del ritmo de crecimiento se debe a factores externos

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, admitió que el Gobierno tuvo que reducir sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) contempladas en el Presupuesto General del Estado, que originalmente fue de cerca de un 5% a un 3.5%.

El ministro atribuyó a factores externos esa ralentización de la economía dominicana, y aclaró que todos los países de la región han tenido que reorganizar su crecimiento como originalmente lo tenían planificado, e inclusive los organismos internacionales han tenido que hacer lo propio.

El funcionario manifestó que esa reducción del ritmo de crecimiento del PIB son consecuencias de variables internacionales, que no son propias del desenvolvimiento económico local, sino que son importadas, pero de alguna manera, en un mundo como el que se vive en la actualidad, en el que las fronteras económicas no tienen muros que la detengan, porque las economías están interconectadas entre sí, tienden a ocurrir esas situaciones.

Durante una entrevista en el programa D'Agenda, el alto funcionario palaciego aclaró que parte de lo que está sucediendo tiene que ver con políticas económicas impuestas por los Estados Unidos, que es el principal motor económico del mundo y fundamental de esta región, así como otras variables que se van produciendo, el último de los cuales es el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Indicó que todo eso obliga al gobierno a actuar con ciertas cautelas y a repensar las expectativas de los rangos metas en materia de crecimiento que tenía originalmente estimado. Sin embargo, pese a esa realidad, la República Dominicana estará entre los países de la región que mayor crecen.

“El crecimiento se ha reducido de una expectativa que teníamos de cerca de un 5% a un 3.5%, pero creemos que vamos a poder mantener, sobre todo en esta etapa del año, en el segundo semestre, donde el gobierno usualmente genera mayores niveles de ejecución, porque entra en un flujograma usual en materia de las ejecuciones gubernamentales, y vamos a empujar un poco más hacia mantener los niveles de crecimiento pensados”, adelantó el ministro de la Presidencia.

Paliza insistió en que la reducción de los niveles de crecimiento que tenía proyectado el gobierno es eminentemente motivada por factores foráneos.

“No es un evento exclusivo de la República Dominicana, sino de los entes que generan inversión extranjera directa en el país, y los que colocan el ritmo de las tasas de interés en los mercados internacionales, pero no obstante eso terminaremos con un crecimiento interesante de su Producto Interno Bruto, sobre todo en relación a sus iguales de la región”, recalcó.

Sobre los logros obtenidos en los casi cinco años de los gobiernos del presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia dice que por naturaleza él tiende a no ser conformista, ni asumir el estado en que se encuentra como el ideal, y siempre exige más, se pide más, entiende que puede hacer más, y eso es una invitación a asumir el futuro con más determinación y valor, y más ánimo de trabajo. Así actúo en el sector privado, y no es distinto en su función gubernamental.

“Creo que podemos hacer más; nos restan tres años de gobierno para culminar esta etapa de lo que yo aspiro que sean los primeros ocho años del Partido Revolucionario Moderno, y es evidente que tenemos muchos retos por vencer. Claro, hay aciertos que podemos exhibir, pero siempre hay espacio para mejoras en temas que son, evidentemente, medulares, que restan para tener impactos positivos como en otras áreas, y son de los que, invicto, antes de sentirme satisfecho, hay que dar más”, aconsejó.

Mayor gasto de capital

José Ignacio Paliza, quien es ministro de la Presidencia, aseguró que los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el presidente Luis Abinader son los que más han invertido en el gasto de capital, contrario a las críticas que hacen opositores y algunos economistas.

“En primer lugar, este es el gobierno que más ha invertido en la historia en materia de gasto de capital, por una sencilla razón: la economía es cada vez más grande, el presupuesto es cada vez más grande, y tenemos en términos absolutos mayor capacidad de inversión”, aclaró Paliza al ser entrevistado en el programa D'Agenda.

El funcionario agregó que “es discutible en materia del porcentaje del PIB de acuerdo a lo que comparamos con cuáles años, o sea, que no es del todo cierto. Han querido impulsar la idea de que el gobierno no ejecuta, de que las inversiones en obras públicas son lentas, se demanda por más obras inauguradas, y es un debate que ha impulsado la oposición con cierto nivel de éxito, pero que no tiene fundamentos ni pesos que puedan ser sustentados en el tiempo”.

“Solamente en inauguraciones de nuevas estaciones policiales en República Dominicana, en los últimos cuatro años hemos entregado 100 nuevas estaciones para el cuerpo del orden; esto no solo es un complemento de inversión pública, sino de la nueva reforma del sistema de seguridad ciudadana”, informó.

El alto funcionario palaciego dijo que “así en cualquier área que nos involucremos, como es el caso de Salud Pública, a través del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de la Vivienda, en hospitales, o en cualquiera de las instituciones que quisiéramos preguntar, la inversión del gobierno en obras de infraestructuras es poderosa”.

“Hoy se están construyendo cinco circunvalaciones en igual número de ciudades importantes de la República Dominicana, se está interviniendo la autopista Duarte, que prácticamente se está construyendo una nueva vía, la cual marcha sobre sus flujos y tiempo calendario como se ha diseñado”, precisó.

Sostuvo que la cantidad de obras que se levantan en todo el territorio nacional es impresionante, y deseó querer saber qué va a decir la oposición cuando, en el transcurso de este año y el próximo, queden vencidos por la cantidad de obras singulares y de gran dimensión que en todo el territorio nacional se están llevando a cabo.

No le preocupa el activismo político

El presidente del Partido Revolucionario Moderno aseguró que no debe haber preocupaciones por desviaciones de sus funciones o uso de los recursos públicos de los funcionarios que están realizando actividades con miras a buscar la candidatura presidencial de esa organización política.

Paliza reveló que cuando el presidente Luis Abinader se reúne con miembros de la organización, con parte del liderazgo emergente, incluyendo posibles precandidatos hacia el futuro, es para organizar más la casa y disminuir la velocidad de las cosas.

Admitió que hay un grupo de dirigentes del partido, entre los que se encuentra él, que no tienen vocación de participar en futuras contiendas de la organización, como precandidatos ni alrededor de ninguno de los que aspiren, que quieren ayudar a armonizar y a construir unidad.

Aclaró que los funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial no están en “proselitismo con el nivel de energía que se da en tiempos más cercanos a los procesos políticos”.

“Hay sí compañeros que están visitando territorios, tocando algunas puertas, visitando algún compañero, pero no se manifiesta en grandes reuniones ni eventos; son más contactos cuerpo a cuerpo en donde no hay una etapa que, y debo ser honesto, haya que preocuparse porque la atención del funcionario esté dividida”, garantizó José Ignacio Paliza al responder sobre ese tema en el programa D'Agenda.

Dijo que no se ha llegado ahí, pero en el momento en que se genere una etapa donde lo principal sea lo de gobernar, poder suplir un servicio, mayor rentabilidad para la gente y bienestar, pues efectivamente que hay que distanciar y diferenciar ambas cosas, “y el compañero que quiera proyectar suerte que vaya a dedicarse a su proyecto de manera exclusiva”.

“Pero no hemos llegado ahí; en el tiempo que lleguemos, se puede tener la seguridad de que el presidente Luis Abinader, con mucho tino, tomará la medida de lugar. Y los compañeros también, porque quienes hoy corren o presentan proyectos a lo interno del partido son hombres y mujeres con mucha conciencia, ya que se trata de una nueva generación de políticos que andan con niveles de cuidados importantes”, precisó.

El presidente del PRM dijo que esta es una sociedad que ha cambiado, y la ciudadanía no se debe preocupar porque el gobierno y el partido oficialista no van a emular los ejemplos del pasado. Descartó la posibilidad de uso de recursos públicos en las actividades que desarrollan los funcionarios-precandidatos.

“Ellos mismos son los más celosos en ese aspecto, los conozco, porque son miembros de una generación diferente; con David, Carolina, Yayo y gente como Guido Gómez Mazara, que siempre han sido muy críticos del accionar político del pasado, no es un tema que deba preocupar hoy al pueblo dominicano”, sentenció.