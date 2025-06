María Elena Vásquez proponen crear observatorio regional sobre género y competencia

La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Elena Vásquez Taveras, propuso crear un observatorio regional sobre género y competencia con la finalidad de visibilizar el impacto de la participación equitativa de las mujeres en la economía.

“La promoción de la competencia es una herramienta poderosa para recuperar el valor económico perdido debido a la desigualdad de género. La evidencia es clara: cuando las mujeres participan plenamente en la economía, todos ganamos”, expresó Vásquez Taveras durante la conferencia inaugural del Segundo Foro Internacional sobre Género y Competencia.

En su intervención, Vásquez Taveras refirió que, según estimaciones del Banco Mundial en el 2018, la desigualdad de género representa una pérdida equivalente al 2.2% del producto interno bruto (PIB) de República Dominicana. Por eso se necesitan políticas que fomenten una participación plena de las mujeres en la economía.

“Esta cifra no es meramente estadística; representa oportunidades perdidas, innovaciones no desarrolladas y crecimiento económico no realizado”, manifestó.

La presidenta de Pro-Competencia indicó que este foro es una oportunidad histórica de liderar globalmente en el desarrollo de marcos metodológicos y herramientas prácticas que demuestren cómo la competencia y la equidad se refuerzan mutuamente.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor -Ito- Bisonó, participó en la apertura del foro.

Por una economía equitativa

En consonancia con esto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, planteó que “una economía fuerte también debe ser una economía equitativa".

“Superar las barreras que pueden estar enfrentando hoy muchas mujeres empresarias y trabajadoras en los sectores productivos en nuestros países representa un acto de justicia y, al mismo tiempo, una oportunidad para aumentar la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible”, manifestó Bisonó.

El ministro indicó que este foro es un punto de partida para nuevas alianzas, nuevas ideas y decisiones transformadoras como las iniciativas que se han estado impulsando desde el ministerio, como la Hoja de Ruta para el Cierre de Brechas de Género en la Industria Manufacturera Local 2025-2028, que orienta las políticas industriales hacia una participación más equitativa, así como el Programa Ejecutivo en Liderazgo Femenino, en alianza con la Escuela de Organización Industrial de España, EOI.

El secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Clarems Endara, expresó que es imperativo integrar la perspectiva de género a la política de competencia porque las mujeres a menudo enfrentan barreras de entrada a sectores clave como finanzas, energía, infraestructura y tecnología.

“Los mercados deben ser abiertos y justos para todos. Las oportunidades económicas no deben dictaminarse por género. Por eso nos reunimos aquí para abordar el tema urgente”, enunció.

En el acto también contó con la participación de María del Pilar Canedo, experta senior de la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Carolina Lozano, experta en Competencia y Consultora Internacional; entre otros expertos nacionales e internacionales.

Sobre el foro

El segundo Foro Internacional sobre Género y Competencia fue realizado con la finalidad del encuentro de promover la competencia como un pilar fundamental para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en el mercado, contribuyendo así a crear un entorno más competitivo sin las desigualdades que limitan el potencial de crecimiento económico.

El encuentro, organizado por Pro-Competencia, el SELA, la OCDE y The George Washington University, reunió a autoridades de política de competencia y expertos de España, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros países de la región.