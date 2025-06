Presidente Ad Vitam ANPA: reposición de cancelados, aumento salarial y pensiones han sido una farsa

El presidente ad vitam de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), ingeniero agrónomo Danilo Severino, señaló el fracaso total de la política agropecuaria y medio ambiental de la presente administración.

El gremialista indicó que todo comenzó con la cancelación en 2020 de más de 800 agrónomos y veterinarios y el desmantelamiento del servicio de asistencia técnica, lo que dijo permitió la penetración de enfermedades y plagas, como la fiebre porcina africana, la plaga de trips en las habichuelas y los guandules, entre otras calamidades.

Severino expresó que los productores de aguacate están clamando por la asistencia técnica y afirmó que el anuncio sobre la reposición de los profesionales agropecuarios cancelados, el aumento salarial y el otorgamiento de pensiones, han sido una farsa.

Agregó, que el Ministerio de Agricultura no cumple sus compromisos de deudas con los cebolleros, ni con los habichueleros, ni con los dueños y operadores de tractores agrícolas. Además, refiere que en el ministerio no existe un verdadero Departamento de Semillas y que están entregando grano comercial en lugar de semillas certificadas, los que no tienen vigor para crecer y generar una buena planta.

El presidente ad vitam de la ANPA añadió que la promulgación de la reciente ley de tasa cero a las importaciones, llevó a la ruina a los productores nacionales.

"Aquí se importó pollo, carne de cerdo, cebolla, ajo, etc. y no obstante los precios se mantienen en los niveles de la estratósfera", afirmó Severino destacando que ahora un plátano cuesta RD$35, una libra de arroz RD$55, la yautía está a RD$64 la libra y el ñame a RD$80, mientras un aguacate se vende a RD$70 la unidad.

Sostuvo que todos los programas de contingencia que han diseñado las autoridades agrícolas han fracasado, porque no han atacado el punto medular de la intermediación en el comercio agrícola y no han involucrado a los agricultores en dichos planes. A nivel de finca el plátano se vende a 13 pesos la unidad y llega a RD$35 al supermercado.

Sobre los recursos naturales

Con relación a la política pública de protección y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, Severino dijo que el panorama es pésimo, que no se ha encarado con firmeza la destrucción de las áreas protegidas y que a plena luz del sol y en la oscuridad de la noche haitianos y malos dominicanos talan los árboles y sacan arenas de los cauces de los ríos y playas.

Severino señaló que otro desatino del Gobierno es el plan que procura la disolución mediante decreto, del Instituto Agrario Dominicano (IAD), que fue creado mediante la ley 5879 del 27 de abril de 1962, lo cual ha generado un clima de incertidumbre e inquietud entre los parceleros, los profesionales agropecuarios y los propios empleados del IAD.

Sentenció que esta tambaleante situación podría afectar la seguridad alimentaria, ya que el 40% del arroz, lo producen parceleros de la reforma agraria, en unas 596 mil tareas a nivel nacional.